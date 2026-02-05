قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

بشير التابعي: بيراميدز ليس فريق بطولات وتوج بإفريقيا بالغلط.. والأهلي بطل الدوري

بشير التابعي
بشير التابعي
باسنتي ناجي

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن النادي الأهلي سينجح في التتويج بلقب الدوري المصري في نهاية الموسم، مستبعدًا دخول بيراميدز في سباق المنافسة على اللقب، معتبرًا أنه لا يمتلك مقومات فريق البطولات.

القلعة الحمراء 

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة cbc، إن الأهلي يمتلك القدرة على «لمّ أوراقه» مع اقتراب ختام المسابقة، وسيحسم الدوري لصالحه في النهاية، مشددًا على أن بيراميدز لن يكون منافسًا حقيقيًا على اللقب.

وأضاف أن بيراميدز يتعاقد مع لاعبين بمبالغ ضخمة تصل إلى 4 ملايين دولار، لكنه رغم ذلك لن يحقق بطولات خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن تتويجه في الموسم الماضي جاء في ظروف استثنائية ولن يتكرر، لأنه – على حد وصفه – «ليس فريق بطولات».

وفي المقابل، أشاد التابعي بما يقدمه الزمالك في الفترة الحالية تحت قيادة معتمد جمال، موجهًا التهنئة له بعد النجاح في الاعتماد على قطاع الناشئين واكتشاف عدد من العناصر المميزة، إلى جانب تطوير مستوى آدم كايد وتوظيفه في مركزه الصحيح، معتبرًا عودة ناصر منسي مكسبًا كبيرًا للفريق.

وأكد نجم الزمالك السابق أن الفريق الأبيض بات يحقق الانتصارات بأداء جيد وليس بالنتائج فقط، مشددًا على أن معتمد جمال يُعد «عبقري الزمالك» في الوقت الراهن، بعدما نجح في لمّ شمل الفريق وإعادة الانضباط الفني.

واختتم بشير التابعي تصريحاته بالحديث عن صفقة الأهلي الجديدة، مشيرًا إلى صعوبة الحكم على مستوى اللاعب كامويش من مباراة واحدة فقط، مؤكدًا أن التقييم الحقيقي لأي لاعب يحتاج إلى مشاركته في مباراتين على الأقل.

بشير التابعي الاهلي الزمالك

