رياضة

بشير التابعي: علامة استفهام على رحيل دونجا.. ومعتمد جمال لا يعمل في أجواء مناسبة

يارا أمين

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن هناك العديد من علامات الاستفهام حول بعض القرارات داخل نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها ملف رحيل اللاعب دونجا.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "cbc"، إن مسألة انتقال دونجا تثير علامات استفهام كبيرة، متسائلًا عن كيفية انتقال أي لاعب، حتى لو كان قادمًا من الدوري الليبي، بالمبالغ المتداولة، في إشارة إلى عدم وضوح الرؤية في بعض الصفقات.

وأضاف: “أنا مش مستغرب أي حاجة تحصل في الزمالك في وجود مجلس الإدارة الحالي”، في انتقاد واضح لطريقة إدارة الملفات داخل النادي.

وعن الجهاز الفني، أكد بشير التابعي أن معتمد جمال مدرب كبير ويدرك جيدًا إمكانيات لاعبي الزمالك، لكنه في المقابل لا يعمل في بيئة مستقرة، في ظل الأزمات المتلاحقة التي يعاني منها النادي، مثل إيقاف القيد، وقلة الموارد المالية، وعدم القدرة على التعاقد مع لاعبين جدد.

وتطرق التابعي للحديث عن أزمة إمام عاشور داخل النادي الأهلي، موضحًا أن اللاعب كان قد حصل على وعود سابقة بتعديل عقده، إلا أن الأمور تغيرت بعد انضمام سيد عبد الحفيظ للإدارة، حيث رفض الأخير تعديل عقود أي لاعب في تلك المرحلة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي قادر على اللعب وتحقيق الانتصارات دون الاعتماد على أي لاعب بعينه، في إشارة إلى قوة المنظومة داخل النادي وعدم ارتباط النتائج باسم لاعب واحد.

