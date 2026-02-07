قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الصور الأولى لملعب مواجهة الأهلي وشبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا

إسلام مقلد

حصل صدى البلد على صور لملعب استاد حسين آيت أحمد، بمدينة تيزي أوزو بالجزائر، الذي يحتضن مواجهة النادي الأهلي وفريق شبيبة القبائل الجزائري في إطار مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية بدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتظهر الصور أن ملعب اللقاء جاهز لاستقبال المباراة دون أي مشاكل.

دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يواجه شبيبة القبائل اليوم

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يلتقي في تمام التاسعة مساء اليوم مع فريق شبيبة القبائل الجزائري، في إطار مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية بدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تقام المباراة على ملعب استاد حسين آيت أحمد، بمدينة تيزي أوزو بالجزائر. لعب الأهلي مع شبيبة القبائل خمس مباريات خلال ثلاث موجهات في تاريخ لقاءاتهما ببطولات الأندية الإفريقية، كانت كلها في بطولة دوري أبطال إفريقيا، فاز الأهلي في مباراتين وتعادل في مباراتين وخسر في مباراة واحدة، أحرز لاعبو الأهلي تسعة أهداف وتلقت شباكه خمسة أهداف.

المواجهة الأولى كانت في دور المجموعات عام 2006، فاز الأهلي بالقاهرة بهدفين للاشئ أحرزهما أحمد صديق وأسامة حسني، وتعادل الفريقان بالجزائر بنتيجة هدفين لكل فريق أحرز هدفي الأهلي محمد أبو تريكة.

المواجهة الثانية كانت في دور المجموعات عام 2010، فاز شبيبة القبائل بالجزائر بنتيجة هدف للاشئ وفي القاهرة فاز الأهلي بهدف أحرزه محمد ناجي جدو.

المواجهة الثالثة كانت في دور المجموعات هذا الموسم 2025-2026، فاز الأهلي في القاهرة بنتيجة 4-1، أحرز محمود حسن تريزيجيه هدفين، وهدف لكل من محمد شريف وإمام عاشور، ويقام الليلة لقاء العودة بالجزائر.

جدير بالذكر أنه كان مقرراً أن يلتقي الفريقان في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بمسماها القديم «بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري» عام 1981، لكن استشهاد الرئيس الراحل محمد أنور السادات أدى لاعتذار النادي الأهلي عن عدم استكمال البطولة، وأكمل شبيبة القبائل مشواره وفاز بالبطولة.

أما عن تاريخ الأهلي مع الأندية الجزائرية في بطولات الأندية الأفريقية المختلفة، فقد لعب الأهلي 29 مباراة مع ستة أندية جزائرية وهي: مولودية الجزائر وشبيبة القبائل ووفاق سطيف وشباب بلوزداد واتحاد العاصمة وشبيبة الساورة، فاز في ثلاث عشرة مباراة، وتعادل في تسع مباريات، وفازت أندية الجزائر في سبع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 42 هدفاً واستقبلت شباكه 23 هدفاً.

