قاد بيراميدز في 114 مباراة.. تاريخ وبطولات يورتشيتش منذ توليه تدريب السماوي

نشر نادي بيراميدز ، بيانا بمناسبة مرور عامين على تعيين الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش في منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وذكر البيان أنه “في مثل هذا اليوم وقبل عامين وبالتحديد يوم 7 فبراير عام 2024، أعلن نادي بيراميدز تعيين الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش في منصب المدير الفني للنادي برفقة جهازه المعاون ليبدأ فصلا جديدا من النجاح في قيادة النادي السماوي نحو حصد البطولات”.

وتولى يورتشيتش قيادة نادي بيراميدز خلال 114 مباراة في مختلف البطولات المحلية والقارية والعالمية، ونجح في تحقيق الفوز في 75 مباراة وتعادل في 22 مباراة أخرى طوال العامين.

وحقق يورتشيتش النجاح المبهر مع نادي بيراميدز خلال العامين الأخيرين وفاز معه بأربعة بطولات، حيث كانت البداية بحصد لقب كأس مصر موسم 2023-2024 على حساب نادي زد.

كما توج النادي معه بلقب دوري أبطال أفريقيا 2025 على حساب صن داونز الجنوب أفريقي، وفاز بلقب كأس فيفا للقارات الثلاثة 2025 على حساب النادي الأهلي السعودي.

وكانت آخر البطولات حصد لقب السوبر الأفريقي 2025 على حساب نادي نهضة بركان المغربي بطل كأس الكونفدرالية، وتتواصل المسيرة الناجحة مع النادي على أمل حصد المزيد من البطولات.