قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف عن وقت الذروة وتحذر من الأتربة
ريال مدريد يعاني.. الركلات الحرة تفقد سحرها بعد رحيل كريستيانو
تشييع جثمان رئيس محكمة جنايات طنطا بمسقط رأسه في المنوفية
نسبة النجاح 59%.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
نائبة وزيرة التضامن: القضاء على الفقر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال أنظمة رعاية شاملة
المشاط: حزمة تيسيرات لرواد الأعمال والمبتكرين في ميثاق الشركات الناشئة| تفاصيل
فيفا يدعم توسيع قاعدة كرة القدم النسائية بمصر لكل الأعمار
عالم الزلازل الهولندي يحذر من "مفاجأة" تحدث خلال أيام.. ما القصة؟
ارتفاع سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات
زيلينسكي: واشنطن تضغط لإنهاء الحرب الأوكرانية قبل الصيف
اتحاد الكرة يعلن ضوابط تغطية الصحفيين والمصورين المصريين لبطولة كأس العالم 2026
العراق.. قتلى و جرحى جراء مشاجرة في أحد المقاهي بالنجف الأشرف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قاد بيراميدز في 114 مباراة.. تاريخ وبطولات يورتشيتش منذ توليه تدريب السماوي

يورتشيتش وأسامة جلال
يورتشيتش وأسامة جلال

نشر نادي بيراميدز ، بيانا بمناسبة مرور عامين على تعيين الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش في منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وذكر البيان أنه “في مثل هذا اليوم وقبل عامين وبالتحديد يوم 7 فبراير عام 2024، أعلن نادي بيراميدز تعيين الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش في منصب المدير الفني للنادي برفقة جهازه المعاون ليبدأ فصلا جديدا من النجاح في قيادة النادي السماوي نحو حصد البطولات”.

وتولى يورتشيتش قيادة نادي بيراميدز خلال 114 مباراة في مختلف البطولات المحلية والقارية والعالمية، ونجح في تحقيق الفوز في 75 مباراة وتعادل في 22 مباراة أخرى طوال العامين.

وحقق يورتشيتش النجاح المبهر مع نادي بيراميدز خلال العامين الأخيرين وفاز معه بأربعة بطولات، حيث كانت البداية بحصد لقب كأس مصر موسم 2023-2024 على حساب نادي زد.

كما توج النادي معه بلقب دوري أبطال أفريقيا 2025 على حساب صن داونز الجنوب أفريقي، وفاز بلقب كأس فيفا للقارات الثلاثة 2025 على حساب النادي الأهلي السعودي.

وكانت آخر البطولات حصد لقب السوبر الأفريقي 2025 على حساب نادي نهضة بركان المغربي بطل كأس الكونفدرالية، وتتواصل المسيرة الناجحة مع النادي على أمل حصد المزيد من البطولات.

يورتشيتش بيراميدز الدوري دوري أبطال إفريقيا كأس مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

إمام عاشور

مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

سعر الذهب

1000 جنيه زيادة جديدة| قفزة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

جانب من الفيديو

كنت خايفة عليها.. ننشر اعترفات المتهمة بالتعدي على والدتها بالضرب بالشرقية

جانب من الفيديو

عندها 90 سنة..التحقيق مع المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة في الشرقية

نتنياهو ويائير

نجل نتنياهو حاول الاعتداء على والده.. وعاقبه بالإبعاد إلى ميامي

ايمن

خرج لشراء دواء لوالدته وعاد جثة.. جريمة غدر تودي بحياة طالب بـ الإسكندرية.. وابن عمه يروي لحظاته الأخيرة

ترشيحاتنا

رياضي الصم

"شرارة تغيير" تقودها 9 أندية.. الإيمان يطلق دعوة تاريخية لتأسيس أول اتحاد مصري لرياضات الصم

ديمبلي

باريس سان جيرمان يعلق آماله على ديمبيلي.. هل يعود إلى مستوى 2025؟

مانشستر يونايتد

نهاية وشيكة .. مشجع يقترب من خسارة "تحدي الشعر" بسبب مانشستر يونايتد

بالصور

انطلاق تصوير مسلسل "قلب شمس" من بطولة يسرا ومحمد سامي

يسرا ومحمد سامى ومها سليم
يسرا ومحمد سامى ومها سليم
يسرا ومحمد سامى ومها سليم

تدعم صحة العظام.. أفضل فيتامينات تقوي المفاصل

فيتامينات تقوي المفاصل ودعم صحة العظام
فيتامينات تقوي المفاصل ودعم صحة العظام
فيتامينات تقوي المفاصل ودعم صحة العظام

5 ألوان.. تريندات طلاء غرف النوم في عام 2026

ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026
ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026
ألوان تريند لدهان غرف النوم في 2026

آخرها BMW.. ماركات عالمية تسجل أخطر استدعاءات لملايين السيارات

BMW
BMW
BMW

فيديو

ابراهيم الحلقي

الواعظ الصغير على سرير المرض.. قصة الطفل إبراهيم الحلقي

امام عاشور

بين الملاهي والمطاعم.. تطورات أزمة وعقوبة اللاعب أمام عاشور

مصير تطبيقات المراهنات

حظر تطبيقات المراهنات في مصر لحماية الشباب من الخسائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد