«يورتشيتش»: التعادل أمام نهضة بركان نتيجة إيجابية وخطوة مهمة نحو التأهل

أعرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، عن رضاه التام بنتيجة التعادل السلبي أمام نهضة بركان المغربي، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأكد أن الخروج بنقطة من ملعب صعب مثل الملعب البلدي بمدينة بركان يُعد إنجازًا مهمًا في مشوار البطولة.

قراءة فنية للمباراة

وأوضح “يورتشيتش”، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، أنه كان على دراية كاملة بصعوبة المواجهة، وتحدث مع لاعبيه قبل المباراة عن طبيعة المنافس وأجواء اللعب خارج الأرض. وأضاف أن التعادل في مثل هذه الظروف يُعد نتيجة طبيعية، خاصة أمام فريق قوي يمتلك خبرات أفريقية كبيرة، مشددًا على أن الأهم هو الحفاظ على التوازن والتركيز طوال مشوار دور المجموعات.



صدارة مستحقة وبداية قوية

وأشار المدير الفني إلى أن بيراميدز قدم بداية مميزة في البطولة، بعدما حقق انتصارين مهمين وتعادلًا، ليتصدر جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط. واعتبر أن هذا الرصيد يعكس العمل الكبير الذي قام به اللاعبون منذ انطلاق المنافسات، سواء على المستوى البدني أو التكتيكي.



التركيز على مواجهة القاهرة

وأكد يورتشيتش أن الجهاز الفني سيبدأ سريعًا في التحضير لمباراة الجولة الرابعة بالقاهرة أمام نهضة بركان، والمقرر إقامتها مطلع الشهر المقبل، موضحًا أن الهدف هو تحقيق الفوز وحسم بطاقة التأهل إلى الدور المقبل مبكرًا، وقبل جولتين من نهاية دور المجموعات.

إشادة باللاعبين والطموح القاري

واختتم المدير الفني تصريحاته بالإشادة بأداء لاعبي بيراميدز، مؤكدًا أنهم ظهروا بمستوى جيد والتزموا بالخطة الموضوعة، ونجحوا في العودة بنقطة ثمينة تدعم طموحات الفريق في مواصلة المشوار بقوة، والسعي للحفاظ على اللقب القاري.