محمد صلاح يحقق رقمًا مميزًا رغم هزيمة ليفربول أمام بورنموث
بعد انقلاب مقطورة قصب.. محافظ قنا يُوجّه بإعادة الانضباط المروري بطريق العجالين |صور
رسالة قوية من الرئيس السيسي لمؤسسات الدولة: المحاسبة تبدأ بالاعتراف
سيراميكا كليوباترا يكشف تفاصيل صفقة مروان عثمان مع الأهلي
ضارة وتحمل نوايا سلبية ومضيعة للوقت.. والد الرئيس السوري يُهاجم تمديد الهدن مع «قسد»
الأهلي القطري يفتح باب المفاوضات لضم نجم الزمالك
يتحدّث عن السلام وقواته تقتــل الأطباء.. زاخاروف تهاجم زيلينسكي
مناقشات منتظرة بالبرلمان.. حبس وغرامات بالملايين لفئات جديدة بجرائم سرقة الكهرباء |تفاصيل
تنظيم الاتصالات: ضرائب الهواتف خطوة مدروسة لتوطين الصناعة وتحويل مصر لمركز إنتاج
عمرو أديب يُثنى على العمالة المصرية .. لهذا السبب
رياضة

«يورتشيتش»: التعادل أمام نهضة بركان نتيجة إيجابية وخطوة مهمة نحو التأهل

يورتشيتش
يورتشيتش
رباب الهواري

أعرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، عن رضاه التام بنتيجة التعادل السلبي أمام نهضة بركان المغربي، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. 

وأكد أن الخروج بنقطة من ملعب صعب مثل الملعب البلدي بمدينة بركان يُعد إنجازًا مهمًا في مشوار البطولة.

قراءة فنية للمباراة

وأوضح “يورتشيتش”، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، أنه كان على دراية كاملة بصعوبة المواجهة، وتحدث مع لاعبيه قبل المباراة عن طبيعة المنافس وأجواء اللعب خارج الأرض. وأضاف أن التعادل في مثل هذه الظروف يُعد نتيجة طبيعية، خاصة أمام فريق قوي يمتلك خبرات أفريقية كبيرة، مشددًا على أن الأهم هو الحفاظ على التوازن والتركيز طوال مشوار دور المجموعات.


 صدارة مستحقة وبداية قوية

وأشار المدير الفني إلى أن بيراميدز قدم بداية مميزة في البطولة، بعدما حقق انتصارين مهمين وتعادلًا، ليتصدر جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط. واعتبر أن هذا الرصيد يعكس العمل الكبير الذي قام به اللاعبون منذ انطلاق المنافسات، سواء على المستوى البدني أو التكتيكي.


 التركيز على مواجهة القاهرة

وأكد يورتشيتش أن الجهاز الفني سيبدأ سريعًا في التحضير لمباراة الجولة الرابعة بالقاهرة أمام نهضة بركان، والمقرر إقامتها مطلع الشهر المقبل، موضحًا أن الهدف هو تحقيق الفوز وحسم بطاقة التأهل إلى الدور المقبل مبكرًا، وقبل جولتين من نهاية دور المجموعات.

إشادة باللاعبين والطموح القاري

واختتم المدير الفني تصريحاته بالإشادة بأداء لاعبي بيراميدز، مؤكدًا أنهم ظهروا بمستوى جيد والتزموا بالخطة الموضوعة، ونجحوا في العودة بنقطة ثمينة تدعم طموحات الفريق في مواصلة المشوار بقوة، والسعي للحفاظ على اللقب القاري.

