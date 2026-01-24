قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نداء لأهل مصر.. تحذير عاجل من البنك الأهلي لملايين العملاء
تأجيل موعد دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 بالسعودية
نشأت الديهي يتحدث عن وثيقة التأمين البنكية لأبناء الشهداء
مبلغ يقترب من المليار دولار.. ألمانيا تبحث دعم تخلي جنوب إفريقيا عن الفحم
الرئيس السيسي يتابع باستمرار.. وزير الكهرباء يوجه بالالتزام بالخطة الزمنية لإنهاء محطة الضبعة
ترامب ينتقد حاكم مينيسوتا: عناصر ICE اضطروا للدفاع عن أنفسهم
البيت الأبيض يسخر من الانتقادات بعد نشر صورة لترامب مع بطريق في جرينلاند
موعد صرف معاش شهر فبراير 2026
الضرائب تستكمل ندوات التثقيف الضريبي الأسبوعية.. تفاصيل
السنباطي تشيد بتوجيهات الرئيس لإعداد تشريع ينظم استخدام الأطفال للسوشيال
يعزي نضال الشافعي.. أول ظهور لمحمود حجازي بعد أزمته مع زوجته
رئيس يحمل أوجاع أبنائه.. السيسي يكرم أسر شهداء رجال الشرطة
رياضة

دوري أبطال أفريقيا .. بيراميدز يتعادل سلبيا مع نهضة بركان في الشوط الاول

بيراميدز
بيراميدز
حسن العمدة

حسم التعادل السلبي الشوط الاول بين بيراميدز ونهضة بركان، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب استاد البلدي في الجولة الثالثة من دور المجموعات ضمن منافسات دوري ابطال افريقيا.

وضاع هدف محقق بغرابة لنهضة بركان عن طريق أسامة لامليو المنفرد بالمرمى وتمكن من مراوغة الحارس لكنه سدد الكرة أعلى العارضة العلوية في الدقيقة الثانية.

ونفذت ركلة ركنية لنهضة بركان، داخل منطقة الجزاء استقبلها أيوب خيري برأسية غير متقنة مرت دون خطورة على المرمى في الدقيقة 17.

وأرسلت ركلة ركنية لنهضة بركان، نفذت أنهاها أيوب خيري بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بمحاذاة القائم الأيمن للمرمى في الدقيقة 30.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: حامد حمدان - مهند لاشين - وليد الكرتي - محمود زلاكة - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي


ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - علي جبر - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مروان حمدي - ناصر ماهر - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا

بيراميدز نهضة بركان بيراميدز ونهضة بركان دوري ابطال افريقيا

