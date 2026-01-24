بيراميدز يتعادل سلبيا مع نهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا

حسم التعادل السلبي مباراة بيراميدز ونهضة بركان، في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب استاد البلدي في الجولة الثالثة من دور المجموعات ضمن منافسات دوري ابطال افريقيا.

ويتصدر نهضة بركان المجموعة الاولي برصيد 7، واحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

وضاع هدف محقق بغرابة لنهضة بركان عن طريق أسامة لامليو المنفرد بالمرمى وتمكن من مراوغة الحارس لكنه سدد الكرة أعلى العارضة العلوية في الدقيقة الثانية.

ونفذت ركلة ركنية لنهضة بركان، داخل منطقة الجزاء استقبلها أيوب خيري برأسية غير متقنة مرت دون خطورة على المرمى في الدقيقة 17.

وأرسلت ركلة ركنية لنهضة بركان، نفذت أنهاها أيوب خيري بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بمحاذاة القائم الأيمن للمرمى في الدقيقة 30.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: حامد حمدان - مهند لاشين - وليد الكرتي - محمود زلاكة - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي



ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - علي جبر - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مروان حمدي - ناصر ماهر - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا