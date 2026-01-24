قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إنقاذ حياة شابة بجراحة زراعة كبد طارئة بمعهد الكبد القومي بجامعة المنوفية
نتنياهو يرفض طلبًا أمريكيًا لمشاركة هرتسوج حضور مراسم مجلس السلام لغزة في دافوس
سلوت يكشف سر خسارة ليفربول من بورنموث.. تفاصيل
تكريم بابي جاي .. شوط أول سلبي بين ريال مدريد وفياريال بالدروي الإسباني
من 100 إلى 50 ألف جنيه.. البرلمان يحسم الحد الأدنى لغرامة سرقة التيار الكهربائي| تفاصيل
بيراميدز يتعادل سلبيا مع نهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا
فك حظر الهواتف .. خبير أمن سيبراني محذرا المواطنين: نصب
لنقل سجناء داعش إلى العراق.. الدفاع السورية تمدد وقف إطلاق النار 15 يوما
سعر الذهب اليوم السبت تحديث شامل لعيار 21 بالمصنعية والدمغة
تفاصيل زيادة البنك المركزي مستهدفات أذون وسندات الخزانة 17 مليار جنيه في أسبوع
سداد رسوم ورفع مستندات.. لجنة استرداد أراضي الدولة تكشف مزايا المنصة الرقمية
طارق العشري مديرًا فنيًا للإسماعيلي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بيراميدز يتعادل سلبيا مع نهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا

حسن العمدة

حسم التعادل السلبي مباراة بيراميدز ونهضة بركان، في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب استاد البلدي في الجولة الثالثة من دور المجموعات ضمن منافسات دوري ابطال افريقيا.

ويتصدر نهضة بركان المجموعة الاولي برصيد 7، واحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

وضاع هدف محقق بغرابة لنهضة بركان عن طريق أسامة لامليو المنفرد بالمرمى وتمكن من مراوغة الحارس لكنه سدد الكرة أعلى العارضة العلوية في الدقيقة الثانية.

ونفذت ركلة ركنية لنهضة بركان، داخل منطقة الجزاء استقبلها أيوب خيري برأسية غير متقنة مرت دون خطورة على المرمى في الدقيقة 17.

وأرسلت ركلة ركنية لنهضة بركان، نفذت أنهاها أيوب خيري بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بمحاذاة القائم الأيمن للمرمى في الدقيقة 30.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: حامد حمدان - مهند لاشين - وليد الكرتي - محمود زلاكة - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي


ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - علي جبر - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مروان حمدي - ناصر ماهر - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

800 جنيه دفعة واحدة.. قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدً ا

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدًا

شريف اكرامي

أول تعليق من شريف إكرامي على وقف تنفيذ حبس رمضان صبحي في قصية التزوير

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس .. توضيح عاجل بشأنها

الاهلي

ثنائي الأهلي يجمعان متعلقاتهما استعدادا لمغادرة القلعة الحمراء

الرئيس السيسي

أنت مش جاي عشان تقضي وقت سعيد .. الرئيس السيسي لوزير الخارجية: معلش جت فيك يا بدر

البنك الأهلي

نداء لأهل مصر.. تحذير عاجل من البنك الأهلي لملايين العملاء

لقاء سويدان

لقاء سويدان توضح حقيقة استمرار برنامجها بعد إصابتها بالعصب السابع

بوستر مسلسل علي كلاي

مسلسل الشارع .. طرح البوستر الرسمى لمسلسل علي كلاي

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى لمسلسل "الكينج" بطولة محمد إمام

نجوم مسرحية حاجة تخوف يكشفون الكواليس في برنامج الطريق

أحمد السقا وهاني سلامة وأنوشكا .. كبار نجوم الفن يواسون نضال الشافعي في وفاة والدته

يعزي نضال الشافعي.. أول ظهور لمحمود حجازي بعد أزمته مع زوجته

شخصيات سهر الليالي كلها أصدقائي .. تامر حبيب يفتح قلبه في عندك وقت مع عبلة

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى لمسلسل "الكينج" بطولة محمد إمام

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

