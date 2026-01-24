دوري أبطال إفريقيا .. حامد حمدان يزين تشكيل بيراميدز في مواجهة نهضة بركان

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة نهضة بركان المغربي في إطار مواجهات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على نهضة بركان في التاسعة من مساء اليوم على الملعب البلدي بمدينة بركان المغربية، في ثالث جولات دور المجموعات لدوري الأبطال.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: حامد حمدان - مهند لاشين - وليد الكرتي - محمود زلاكة - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي



ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - علي جبر - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مروان حمدي - ناصر ماهر - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا