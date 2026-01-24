أحمد سليمان يكشف عن موقف مجلس الزمالك من بيع ناصر ماهر لـ بيراميدز

كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء عن مفاجأة بشأن بيع ناصر ماهر لـ بيراميدز.

ناصر ماهر

وقال أحمد سليمان في تصريحات إذاعية:" مجلس إدارة الزمالك ليس صاحب قرار بيع ناصر ماهر لـ بيراميدز".

ووجه أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك رسالة للاعب ناصر ماهر بعد انتقاله لنادي بيراميدز.

وكتب أحمد سليمان لناصر ماهر عبر حسابه على فيسبوك: “ربنا يوفقك ”.

وتكبد نادي الزمالك 3 خسائر عقب اقتراب رحيل ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق، إلى صفوف نادي بيراميدز، في صفقة فرضتها الظروف المالية الصعبة التي يمر بها النادي خلال الفترة الحالية، رغم العائد المادي الكبير الذي حققته الصفقة على المدى القصير.



واتفق نادي الزمالك بشكل نهائي على بيع عقد ناصر ماهر إلى بيراميدز لينضم اللاعب إلى الفريق السماوي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.



الخسارة الأولى في انتقال ناصر ماهر تضمنت انتقال أبرز اللاعبين إلى منافس مباشر على البطولات المحلية.

الخسارة الثانية من وراء خروج ناصر ماهر صانع الألعاب الأساسي للزمالك هذا الموسم هي تقليص الخيارات المتاحة في هذا المركز أمام الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال.



الخسارة الثالثة من وراء انتقال ناصر ماهر إلى بيراميدز نقل صورة سلبية إلي جماهير القلعة البيضاء عن الاستقرار الإداري والمالي داخل الزمالك.