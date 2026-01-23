قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز
الطقس اليوم.. استمرار نشاط الرياح وأتربة عالقة في الجو مصحوبة بأمطار
طهران ترد على دعوة زلينسكي لضرب إيران: العالم لم يعد يحتمل المهرجين
أبرز مباريات اليوم الجمعة 23-1-2026 والقنوات الناقلة
دبروا احتياجتكم.. قطع المياه لمدة 10 ساعات عن عدد من مناطق بالجيزة اليوم
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 23-1-2026
ما أفضل الليالي التي يستحب إحياؤها بالعبادة وفعل الخيرات؟.. الإفتاء توضح
إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بأسيوط
تشكيل الأهلي المتوقع أمام يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا
الاستئناف غدا.. رمضان صبحي يعود لقفص الاتهام
سعر الدولار اليوم 23-1-2026
متى يكون النزول لسجود التلاوة في الصلاة؟.. الإفتاء توضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد سليمان يوجه رسالة لناصر ماهر بعد انتقاله لبيراميدز

أحمد سليمان
أحمد سليمان
سارة عبد الله

وجه أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك رسالة للاعب ناصر ماهر بعد انتقاله لنادي بيراميدز.

وكتب أحمد سليمان لناصر ماهر عبر حسابه على فيسبوك: “ربنا يوفقك ”.

أحمد سليمان على فيسبوك 

وكان قد تكبد نادي الزمالك 3 خسائر عقب اقتراب رحيل ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق، إلى صفوف نادي بيراميدز، في صفقة فرضتها الظروف المالية الصعبة التي يمر بها النادي خلال الفترة الحالية، رغم العائد المادي الكبير الذي حققته الصفقة على المدى القصير.

واتفق نادي الزمالك بشكل نهائي على بيع عقد ناصر ماهر إلى بيراميدز لينضم اللاعب إلى الفريق السماوي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

الخسارة الأولى في انتقال ناصر ماهر تضمنت إنتقال أبرز اللاعبين إلى منافس مباشر على البطولات المحلية.

الخسارة الثانية من وراء خروج ناصر ماهر صانع الألعاب الأساسي للزمالك هذا الموسم إلى تقليص الخيارات المتاحة في هذا المركز أمام الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال.

الخسارة الثالثة من وراء انتقال ناصر ماهر إلى بيراميدز نقل صورة سلبية إلي جماهير القلعة البيضاء عن الاستقرار الإداري والمالي داخل الزمالك.

أحمد سليمان نادي الزمالك ناصر ماهر بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

سعر الذهب

صعود صاروخي في سعر الذهب بشكل مفاجئ.. وعيار 21 يتجه نحو 7000 جنيه

الدواجن

أسعار الفراخ تفاجئ الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق

المغرب والسنغال

بعد تتويج السنغال .. بيان عاجل من ملك المغرب بشأن أحداث نهائي الأمم الأفريقية

شوبير

بيراميدز يقترب من حسم صفقة الأهلي

الزمالك

لازم يدخل العمليات | صدمة في الزمالك تخص نجم الفريق

فتحي سند

فتحي سند يسخر من مصالحة الأهلي والمصري بالصفقات

محمد صلاح

بمشاركة منتخب مصر.. قطر تستعد لحدث كروي عالمي في 2026

ترشيحاتنا

الأوقاف تفتتح 39 مسجدًا اليوم الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله

الأوقاف تفتتح 39 مسجدا اليوم الجمعة ضمن خطة إعمار بيوت الله

جامعة الأزهر تبدأ تشغيل الوحدات الطبية المتنقلة من خلال وحدة الدعم المستمر بمركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي

جامعة الأزهر تبدأ تشغيل الوحدات الطبية المتنقلة

مفتي الجمهورية يتفقد جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

مفتي الجمهورية يتفقد جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

بالصور

بلاش تشتريها.. أكثر أنواع الخبز ضررا بالصحة

أنواع الخبز
أنواع الخبز
أنواع الخبز

فيديو

رحمة أحمد

حجاب أم توبة؟.. سبب اعتزال رحمة أحمد الفن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد