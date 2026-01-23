دوري أبطال أفريقيا.. مواجهتان في الجولة الثالثة لدور المجموعات

تستكمل اليوم منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا بمواجهتين مرتقبتين ينتظرها عشاق الكرة الأفريقية. وتشهد هذه الجولة صراعات قوية على صدارة المجموعات وتعزيز حظوظ الفرق في التأهل لدور الثمانية.

الأهلي يواجه يانج أفريكانز في مواجهة الصدارة

يحل الفريق المصري الأهلي ضيفًا ثقيلًا على يانج أفريكانز التنزاني في مباراة مثيرة تحمل طابع الصراع على الصدارة. تأتي هذه المباراة في توقيت حساس بعد انطلاق الجولة الثالثة، حيث يسعى الأهلي لتعزيز موقعه في المجموعة وتأمين النقاط الثلاث التي تقربه خطوة كبيرة نحو التأهل لدور الثمانية.

التوقيت: 6 مساءً

القناة الناقلة: beIN Sports HD

وتعد المباراة اختبارًا هامًا لقدرة الأهلي على التعامل مع ضغط المنافس والحفاظ على صدارته للمجموعة. ويأمل الفريق في ترجمة خبراته القارية إلى أداء مميز على أرض الملعب أمام الفريق التنزاني الذي يطمح بدوره لإحداث مفاجأة والمنافسة على مركز مؤهل إلى الدور التالي.

صن داونز يواجه الهلال السوداني في مباراة قوية

وفي نفس اليوم، يلتقي الفريق الجنوب أفريقي صن داونز، بطل الدوري المحلي، مع الهلال السوداني في مواجهة قوية وصعبة. يسعى كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز لتعزيز فرصهما في التأهل إلى دور الـ8، خاصة وأن أي تعادل قد يترك آثارًا كبيرة على ترتيب المجموعة.

التوقيت: 8 مساءً

القناة الناقلة: beIN Sports HD 6

وتعد مباراة صن داونز والهلال اختبارًا حقيقيًا للقوة البدنية والفنية للفريقين، حيث يسعى كل منهما لاستغلال نقاط القوة وتحقيق الانتصار الذي يمنحه التفوق المؤقت في المجموعة. كما أن اللقاء يحمل طابع الإثارة للجماهير السودانية والجنوب أفريقية معًا، التي تنتظر أداءً قويًا ومنافسة مفتوحة حتى صافرة النهاية.

تعتبر هذه الجولة من دور المجموعات مرحلة حاسمة في دوري أبطال أفريقيا، حيث يمكن لأي نتيجة أن تغيّر ترتيب المجموعة وتؤثر على مسار الفرق نحو التأهل. الجماهير على موعد مع مساء كروي مشحون بالإثارة والحماس



