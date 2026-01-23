الأهلي 10%.. أمير هشام يعلن مفاجأة بشأن صفقة عودة الفاخوري

كشف الإعلامي أمير هشام عن موقف النادي الأهلي من صفقة عودة الفاخوري .

وكتب هشام من خلال حسابه الشخصي اكس: "الاهلي لايزال في الصورة ويحاول حسم صفقة الأردني عودة الفاخوري ولكن نسبة اتمام الصفقة في الوقت الحالي لا تتعدى 10% ، كل شيء وارد، الاكيد ان بيراميدز صاحب العرض الاكبر والاقرب حتى هذه اللحظة.

‏وتابع: "الغريب في الأمر ان الاهلي كان يقدر يخلص الصفقة من بدري ولاسباب كتيرة ده محصلش".



وفي سياق آخر كشف الإعلامي أحمد شوبير عن اقتراب بيراميد من اتمام صفقة عودة الفاخوري لمدة 3 سنوات ونصف.

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: بيراميدز بدأ مفاوضاته مع الأردني عودة الفاخوري منذ أكثر من شهر، وأنهى كل شئ واللاعب يقترب رسميَََا لمدة 3 مواسم ونصف ما لم يحدث جديد خلال الساعات المقبلة.