صفقة هجومية.. عودة الفاخوري يوقع على عقود الانضمام للأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات جادة خلال الفترة الأخيرة مع عودة الفاخوري، لاعب نادي الحسين إربد الأردني ومنتخب الأردن، من أجل تدعيم الخط الهجومي للفريق الأحمر.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» المذاع على قناة "cbc"، إن مصدرًا مقربًا من اللاعب أكد توقيع عودة الفاخوري على عقود الانضمام إلى النادي الأهلي، تمهيدًا لقيده تحت السن، وذلك بعد تألقه اللافت مع منتخب الأردن خلال منافسات كأس العرب.

وتطرق شبانة للحديث عن الجدل المثار حول العلاقة بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا، مشيرًا إلى أن قناة الزمالك تناولت هذا الملف، خاصة في ظل تكرار الإعارات بين الناديين، والتي وصلت – بحسب ما تم تداوله – إلى 22 إعارة خلال السنوات الأخيرة.

وتساءل شبانة عن سبب هذه التلميحات، مؤكدًا أنه لا يوجد ما يشير إلى تسهيل سيراميكا لمبارياته أمام الأهلي، بل على العكس، فإن الأهلي يساهم في تدعيم صفوف سيراميكا، الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري.

وأضاف أن سيراميكا كليوباترا طلب استعارة أحمد عابدين من الأهلي، وهو ما يثير علامات استفهام في ظل وجود عدد محدد للإعارات، وعدم السماح بأكثر من ثلاثة لاعبين معارين من نادٍ واحد، مشددًا على أنه لا يوجد ما يُعرف بـ«العقد الثلاثي»، وأن بعض الصفقات قد تكون بيعًا نهائيًا وليست إعارة.