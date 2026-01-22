إعارة مجانية.. مدحت شلبي يكشف آخر تطورات صفقة حمزة عبد الكريم مع برشلونة

كشف الإعلامي مدحت شلبي آخر تطورات ملف انضمام اللاعب حمزة عبد الكريم من الأهلي إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال شلبي خلال تقديمه لبرنامجه "يا مساء الأنوار" المذاع عبر MBC مصر 2، إن اللاعب مدد عقده مع النادي الأهلي قبل توقيعه مع برشلونة لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

وأضاف: "الإعارة مجانية مع وجود خيار شراء بقيمة 1.5 مليون دولار".

وأكمل: "بند إلزامي بمشاركة اللاعب مع الفريق الأول لبرشلونة في مباراة واحدة على الأقل، مع وجود امتيازات مالية بقيمة 5 ملايين دولار، ونسبة 15% من قيمة بيعه مستقبلاً".