حمزة عبد الكريم في إسبانيا لهذا السبب

كشف الإعلامي أحمد حسن عن سفر حمزة عبد الكريم خلال الأيام القليلة المقبلة لإسبانيا .

حمزة عبد الكريم

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مصدر:

حمزة عبد الكريم سيسافر خلال الأيام القليلة المقبلة لإسبانيا من أجل التوقيع بشكل رسمي لنادي برشلونة بعد اجتيازه الفحص الطبي".

وكان قد اقترب نادي برشلونة الإسباني من حسم واحدة من الصفقات اللافتة على مستوى المواهب الشابة بعدما بات قريبًا من إعلان التعاقد مع المصري حمزة عبد الكريم مهاجم النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية في خطوة تعكس ثقة النادي الكتالوني في قدرات اللاعب وإمكاناته المستقبلية.

ووفقًا لمصادر مسئولة داخل النادي الأهلي توصل الأهلي وبرشلونة إلى اتفاق يقضي بإعارة حمزة عبد الكريم لمدة ستة أشهر دون مقابل مادي على أن يتضمن العقد خيار شراء نهائي لصالح النادي الإسباني مقابل مبلغ يُقدّر بنحو 1.5 مليون يورو بخلاف بعض الإضافات والامتيازات المرتبطة بمشاركات اللاعب وتطوره الفني إلى جانب بند يمنح الأهلي نسبة 15% من إعادة البيع مستقبلًا.

وجاءت هذه الخطوة بعد التألق اللافت لحمزة عبد الكريم مع منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا خلال مشاركته في كأس العالم التي أُقيمت في قطر حيث نجح في تسجيل هدفين وصناعة هدف آخر ليخطف الأنظار ويضع نفسه ضمن دائرة اهتمام عدد من الأندية الأوروبية قبل أن يحسم برشلونة السباق.