قائمة شباب بيراميدز في مواجهة مودرن سبورت بكأس العاصمة

أعلن الجهاز الفني لفريق الشباب بنادي بيراميدز قائمة مباراة مودرن سبورت في إطار مواجهات كأس عاصمة مصر.

ويحل بيراميدز ضيفا على مودرن سبورت في الثامنة من مساء الأحد على استاد السلام في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لكأس عاصمة مصر.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: زياد هيثم - مروان ناصر

خط الدفاع: حسن الدولي - مروان عصام - عبد الله بدير - يوسف فؤاد - زياد شاكر - أدهم نبيل - أحمد شد - عمر معلول - يوسف محمود

خط الوسط: عمر عبد العظيم - حسن طارق - يوسف علي - علي حمودة - يوسف ميشو - عمر طارق - أحمد زهدي - خالد حاتم - حمزة محمد

خط الهجوم: زياد نواوي

ويتولى رئاسة قطاع الناشئين بنادي بيراميدز الكابتن إسلام شكري، ويقود فريق الشباب، المدير الفني محمود سمير، والمدرب العام محمد عطوة، والمدرب مصطفى أحمد، ومدرب الحراس شريف سمير، والمدير الإداري إبراهيم إمام، والإداريان أشرف خيري وإسماعيل إبراهيم.

والمعد البدني وجيه عبد الغني، وأحمد مصطفى وإبراهيم المنيري للعلاج الطبيعي، ومساعدا الملعب محمود عثمان، ورمضان حارص.