رياضة

حمزة عبد الكريم يقترب من برشلونة .. إعارة مع خيار الشراء في انتظار الحسم النهائي

إسلام مقلد

يقترب حمزة عبد الكريم، مهاجم النادي الأهلي، من خوض تجربة احترافية جديدة في الملاعب الأوروبية، بعدما بات على أعتاب الانتقال إلى صفوف فريق برشلونة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في صفقة تسير بخطوات متسارعة نحو خط النهاية.

ووفقًا لما كشفته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن صفقة انتقال حمزة عبد الكريم وصلت إلى مراحلها النهائية، ولم يتبق سوى بعض التفاصيل البسيطة لإغلاق اتفاق الإعارة، والذي يتضمن خيار الشراء لصالح النادي الكتالوني، في خطوة تعكس ثقة برشلونة في الإمكانات الفنية للمهاجم الشاب.

الاتفاق لم يُحسم بشكل نهائي

وأكدت مصادر مقربة من المفاوضات للصحيفة الإسبانية أن الاتفاق لم يُحسم بشكل نهائي حتى الآن بنسبة 100%، إلا أن الساعات الماضية شهدت اتصالات مكثفة بين مسؤولي برشلونة والأهلي، بهدف تسريع الإجراءات وإنهاء الصفقة في أقرب وقت ممكن، تمهيدًا لوصول اللاعب إلى إسبانيا.

الإجراءات الإدارية

وأوضحت الصحيفة أن حمزة عبد الكريم يحتاج إلى استكمال بعض الإجراءات الإدارية، وعلى رأسها الحصول على تصريح العمل في إسبانيا وتأشيرة السفر إلى برشلونة، وهي خطوات قد تستغرق عدة أيام إضافية، ما يجعل الإعلان الرسمي عن الصفقة متوقعًا قبل نهاية الشهر الجاري، حال سارت الأمور دون عوائق.

النادي الأهلي حمزة عبد الكريم الأهلي برشلونة فترة الانتقالات الشتوية

