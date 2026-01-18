قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قضية سرقة متحف الحضارة القومي .. السجن المؤبد لمفتش آثار وعزله من الوظيفة
الجيش السوري يسيطر على مدينة الرقة بشكل كامل.. تفاصيل
مصر ترسل 7100 طن مساعدات إنسانية لغزة.. وإسرائيل تواصل فرض تغيير الواقع بالضفة
وزير الري: إجراءات الدولة تحمي المصريين من أضرار السد الإثيوبي
المغرب أو السنغال.. مكافآت استثنائية لبطل كأس الأمم الأفريقية 2025
تجدد المخاوف تصعد بأسعار الذهب .. وهذه قيمة عيار 21 فى مصر
لماذا ينفذ رصيد عداد الكهرباء بسرعة؟.. اعرف السر وازاي تعالج المشكلة
رئيس وزراء كندا بعد انضمامه إلى مجلس السلام: سنبذل قصارى جهدنا لمعالجة المعاناة في غزة
شيخ الأزهر: نعتزُّ بالعلاقات التاريخية المتينة التي تربطنا بسلطنة عُمان وأهلها الطيِّبين
دعاء شهر شعبان 2026.. شهر رسول الله ردده من الآن واغتنم الفرصة
سفير مصر في باريس: حدثان ثقافيان كبيران بباريس يسلطان الضوء على مصر ويبرزان تراثها
الوالدان عادا من أمريكا لدفن أطفالهما.. ميت عاصم تودع "عصافير الجنة" الخمسة بعد فاجعة تسرب الغاز
رياضة

بعد مشاركته في 6 مباريات مع الأهلي.. إعلامي يفجر مفاجأة بشأن حمزة عبد الكريم

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد مفاجأة بشأن اللاعب حمزه عبد الكريم.

حمزه عبد الكريم 

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "صحيفة سبورت: كل المؤشرات تؤكد أن حمزة عبدالكريم لن ينضم لبرشلونة.. اللاعب شارك في آخر 6 مباريات دون أن يسجل وهذا أمر لا يدعو للتفاؤل".

وكانت قد أفادت صحيفة «سبورت» الإسبانية، في تقرير نشرته اليوم، الأحد، بوجود تطورات جديدة تعرقل إتمام صفقة انتقال حمزة عبد الكريم، لاعب النادي الأهلي، إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكرت الصحيفة أن اللاعب يضع الاحتراف الأوروبي على رأس أولوياته، ويطمح لتحقيق حلمه بارتداء قميص برشلونة، في الوقت الذي يسعى فيه النادي الكتالوني إلى تدعيم صفوف فريقه الرديف، في ظل النقص العددي الذي يعاني منه بسبب الإصابات المتكررة.

وبحسب «سبورت»، فقد تقدم برشلونة بعرض رسمي للتعاقد مع اللاعب، وحصل على موافقة مبدئية من إدارة الأهلي، إلا أن الصفقة توقفت عند عدة نقاط خلافية حالت دون حسمها حتى الآن.

وأوضحت الصحيفة أن عرض برشلونة يقوم على استعارة حمزة عبد الكريم مع تضمين بند أحقية الشراء بنهاية الموسم، بينما اشترط الأهلي الحصول على 5 ملايين يورو حال مشاركة اللاعب في خمس مباريات، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو أخرى كحوافز مرتبطة بمردوده الفني.

وأضاف التقرير أن تعقيد المفاوضات يعود بالأساس إلى رغبة الأهلي في تمديد عقد اللاعب لثلاثة مواسم إضافية، رغم أن عقده الحالي يمتد حتى صيف 2027، وهو ما رفضه والد اللاعب، معتبرًا أن التجديد قد يقيد مستقبل نجله ويحد من خياراته الاحترافية.

وأشار التقرير إلى أن هذا الخلاف أدى إلى حالة من الجمود والصمت الإعلامي حول الصفقة خلال الأيام الماضية، دون وجود تطورات واضحة.

كما لفتت «سبورت» إلى أن مشاركة اللاعب في المباريات الأخيرة مع الأهلي ببطولة كأس عاصمة مصر، رغم عودته إلى التشكيل الأساسي، لم تسفر عن تسجيل أهداف أو تقديم الإضافة المطلوبة، وهو ما انعكس على تقييم برشلونة للصفقة.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب خاض مباراة الأهلي الأخيرة أمام طلائع الجيش كاملة، لكنه لم ينجح في ترك بصمة مؤثرة داخل الملعب.

وختمت «سبورت» تقريرها بالإشارة إلى أن تراجع فرص إتمام الصفقة لا يرتبط فقط بالمستوى الفني، بل أيضًا باقتراب برشلونة من حسم التعاقد مع المهاجم خواكين ديلجادو، ما يقلل من فرص ضم المهاجم المصري الشاب، مع التأكيد على أن الصفقة لم تُغلق نهائيًا، ولا يزال احتمال إتمامها قائمًا قبل نهاية الميركاتو الشتوي.

