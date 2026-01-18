الأرض لا تضمن اللقب لأصحابها.. المغرب يخشى مفاجآت النهائي والسنغال "متعودة" على العرب.. ومصر صاحبة الرقم القياسي

دائما فى البطولات المجمعة تكون الأرض والجماهير عاملا مهما فى مساندة البلد المضيف ضد منافسه .. ولكن فى بطولة الأمم الافريقية التى بدأت منذ عام 1957 حتى الآن لم تكن الأرض والجماهير بالعامل المساعد الكافي لترجيح كافة البلد المضيف وصاحب الأرض ضد المنافس خاصة فى المباريات النهائية .

ويحوى تاريخ بطولات الأمم الافريقية العديد من المفارقات التاريخية التى ستظل عالقة فى أذهان الجميع منها أن اللقب قد لا يمنح لصاحب الأرض بمجرد أن البطولة مقامة علي أرضه .. وتعود تلك القاعدة لتفرض نفسها من جديد قبل نهائي نسخة 2025 الذي يجمع بين المغرب صاحب الأرض والسنغال.

ورغم دخول المنتخب المغربي المواجهة بدعم جماهيري كبير وترشيحات قوية لحصد الكأس فإن حسابات النهائي الأفريقي كثيرًا ما تخالف التوقعات فالوصول للمباراة النهائية لا يعني بالضرورة اعتلاء منصة التتويج خاصة في بطولة اعتادت على مفاجآت اللحظات الحاسمة.

في المقابل يخوض المنتخب السنغالي النهائي وهو يمتلك خبرة كبيرة في هذا الدور لا سيما أمام المنتخبات العربية بعدما واجه الجزائر في نهائي 2019 ثم لعب أمام المنتخب المصري في نهائي 2021 وهو ما يمنحه أفضلية واضحة على مستوى الخبرات الذهنية والتعامل مع ضغط النهائيات.

أما المنتخب المغربي فخبراته في المباريات النهائية محدودة إذ لم يخض النهائي بنظام المباراة الواحدة سوى مرة واحدة في تاريخه عام 2004 بينما يعود تتويجه الوحيد باللقب القاري إلى نسخة 1976 التي أقيمت بنظام الدوري دون مباراة نهائية.

أصحاب الأرض في نهائي أمم أفريقيا

شهدت 34 نسخة سابقة من كأس الأمم الأفريقية وصول المنتخب المستضيف إلى المباراة النهائية في 15 مناسبة إلا أن النتائج لم تكن دائمًا في صالحه ما يعكس صعوبة الحسم حتى مع أفضلية الأرض والجمهور.

منتخبات نجحت في التتويج على ملاعبها

يظل المنتخب المصري المثال الأبرز باعتباره صاحب الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولة برصيد 7 تتويجات من بينها 3 ألقاب حققها وهو البلد المنظم.

حصد منتخب مصر لقب نسخة 1959 بنظام الدوري بعد التفوق على السودان وإثيوبيا ثم عاد المنتخب الوطني ليتوج عام 1986 بعد الفوز على الكاميرون بركلات الترجيح عقب التعادل السلبي في المباراة النهائية.

وفي نسخة 2006 كرر المنتخب المصري الإنجاز نفسه على استاد القاهرة الدولي عندما حسم اللقب أمام كوت ديفوار بركلات الترجيح ليكون التتويج الثالث له على أرضه والخامس في تاريخه آنذاك.

كما شهدت البطولة تتويج إثيوبيا عام 1962 ثم غانا عام 1963 قبل أن يحقق السودان لقبه الوحيد عام 1970.

وتوجت غانا بلقبها الثالث عام 1978 ونيجيريا بلقبها الأول عام 1980 ثم الجزائر التي حققت لقبها الأول عام 1990 على أرضها تلتها جنوب أفريقيا عام 1996.

وفي 2004 نجحت تونس في حصد لقبها الوحيد بعد فوزها على المغرب في نهائي عربي خالص.

بينما كان آخر الأبطال الذين توجوا على أرضهم منتخب كوت ديفوار في نسخة 2023 التي أقيمت مطلع 2024.

هزائم لأصحاب الأرض

في المقابل سجل تاريخ البطولة 3 حالات فقط خسر فيها المنتخب المستضيف النهائي.

كانت البداية مع تونس في نسخة 1965 بعد الخسارة أمام غانا ثم ليبيا في نسخة 1982 عقب التعادل مع غانا والخسارة بركلات الترجيح. أما الحالة الثالثة فجاءت في نهائي 2000 عندما فشلت نيجيريا في التتويج على أرضها أمام الكاميرون.