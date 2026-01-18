قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المفوض العام للجنة الوطنية لإدارة غزة: التأسيس لحظة محورية لبدء فصل جديد
علاقات قوية ومُثمرة|مصر تعزّز موقعها كمركز إقليمي للطاقة عبر ربط حقول الغاز بالبنية التحتية الوطنية
موعد عودة بعثة منتخب مصر بعد انتهاء كأس أمم أفريقيا بالمغرب
وزير الخارجية اليوناني: دور القاهرة محوري في دعم المبادرات الدبلوماسية وحل النزاعات
وزير الخارجية اليوناني: التعاون مع مصر أولوية استراتيجية في ظل الظروف الراهنة
وثيقة مجلس السلام لغزة تثير جدلًا دوليًا.. عضوية 3 سنوات باستثناء دول تدفع مليار دولار
الخارجية: نرفض محاولات تقسيم قطاع غزة والأراضي الصومالية
تفويض اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة لتولي المسؤوليات المدنية والأمن الداخلي بالقطاع
خلال مؤتمر ثلاثي مع مصر واليونان .. قبرص تدعو لتعزيز التعاون وتهدئة الأوضاع بالمنطقة
وزير الخارجية: تعزيز التجارة والطاقة أولوية مع اليونان وقبرص
كيف كان النبي ﷺ يستقبل شهر شعبان؟.. اغتنم هذه الأعمال
مستأجري الإيجار القديم.. 3 شروط تحسم أحقية السكن البديل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

سبورت: خلافات تعطل انتقال حمزة عبد الكريم من الأهلي لبرشلونة في الميركاتو الشتوي

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
إسراء أشرف

أفادت صحيفة «سبورت» الإسبانية، في تقرير نشرته اليوم، الأحد، بوجود تطورات جديدة تعرقل إتمام صفقة انتقال حمزة عبد الكريم، لاعب النادي الأهلي، إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكرت الصحيفة أن اللاعب يضع الاحتراف الأوروبي على رأس أولوياته، ويطمح لتحقيق حلمه بارتداء قميص برشلونة، في الوقت الذي يسعى فيه النادي الكتالوني إلى تدعيم صفوف فريقه الرديف، في ظل النقص العددي الذي يعاني منه بسبب الإصابات المتكررة.

وبحسب «سبورت»، فقد تقدم برشلونة بعرض رسمي للتعاقد مع اللاعب، وحصل على موافقة مبدئية من إدارة الأهلي، إلا أن الصفقة توقفت عند عدة نقاط خلافية حالت دون حسمها حتى الآن.

وأوضحت الصحيفة أن عرض برشلونة يقوم على استعارة حمزة عبد الكريم مع تضمين بند أحقية الشراء بنهاية الموسم، بينما اشترط الأهلي الحصول على 5 ملايين يورو حال مشاركة اللاعب في خمس مباريات، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو أخرى كحوافز مرتبطة بمردوده الفني.

وأضاف التقرير أن تعقيد المفاوضات يعود بالأساس إلى رغبة الأهلي في تمديد عقد اللاعب لثلاثة مواسم إضافية، رغم أن عقده الحالي يمتد حتى صيف 2027، وهو ما رفضه والد اللاعب، معتبرًا أن التجديد قد يقيد مستقبل نجله ويحد من خياراته الاحترافية.

وأشار التقرير إلى أن هذا الخلاف أدى إلى حالة من الجمود والصمت الإعلامي حول الصفقة خلال الأيام الماضية، دون وجود تطورات واضحة.

كما لفتت «سبورت» إلى أن مشاركة اللاعب في المباريات الأخيرة مع الأهلي ببطولة كأس عاصمة مصر، رغم عودته إلى التشكيل الأساسي، لم تسفر عن تسجيل أهداف أو تقديم الإضافة المطلوبة، وهو ما انعكس على تقييم برشلونة للصفقة.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب خاض مباراة الأهلي الأخيرة أمام طلائع الجيش كاملة، لكنه لم ينجح في ترك بصمة مؤثرة داخل الملعب.

وختمت «سبورت» تقريرها بالإشارة إلى أن تراجع فرص إتمام الصفقة لا يرتبط فقط بالمستوى الفني، بل أيضًا باقتراب برشلونة من حسم التعاقد مع المهاجم خواكين ديلجادو، ما يقلل من فرص ضم المهاجم المصري الشاب، مع التأكيد على أن الصفقة لم تُغلق نهائيًا، ولا يزال احتمال إتمامها قائمًا قبل نهاية الميركاتو الشتوي.

حمزة عبدالكريم الأهلي برشلونة انتقال حمزة عبدالكريم النادي الأهلي

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

وزارة التضامن الإجتماعي

رجل أعمال يعتدي على أيتام بمصر الجديدة.. مدير الرعاية المؤسسية بوزارة التضامن يروي التفاصيل

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

الزمالك

الزمالك يضع شرطًا للتخلي عن لاعبيه في يناير .. تعرّف عليه

الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

مصطفي محمد

ناقد رياضي يكشف مفاجأة بشأن أرقام مصطفي محمد .. تفاصيل

احتفال غير مُتوقع.. رقص داخل منزل أيمن يونس بعد خسارة منتخب مصر أمام نيجيريا | شاهد

احتفال غير مُتوقع.. رقص داخل منزل أيمن يونس بعد خسارة منتخب مصر أمام نيجيريا | شاهد

محمد السيد

تجديد أم احتراف؟.. الزمالك يتمسك بـ«سقف مالي» ووكيل محمد السيد يرفع المطالب

المتهمون

الداخلية تكشف تفاصيل اختطاف شخص بالقاهرة

المتهمة

القبض على 3 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب في الإسكندرية

المتهم

ضبط شخص تعدى على آخر بسلاح أبيض بالظاهر

البساطة والجرأة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

اسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards
اسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards
اسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

مستشفى بلبيس يجري 19 حالة منظار للأطفال والكبار في يوم واحد

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

بعد وفاة 5 أشقاء.. كيف تتعامل مع انتشار رائحة الغاز وممنوعات تؤدى للموت

بعد وفاة 5 أشقاء.. كيف تتعامل مع انتشار رائحة الغاز وطرق الحماية منه
بعد وفاة 5 أشقاء.. كيف تتعامل مع انتشار رائحة الغاز وطرق الحماية منه
بعد وفاة 5 أشقاء.. كيف تتعامل مع انتشار رائحة الغاز وطرق الحماية منه

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

المزيد