فابريزيو رومانو: برشلونة يستأنف المفاوضات بشأن انتقال الموهبة الشابة حمزة عبد الكريم

كشف نادي برشلونة عن فتح باب المفاوضات من جديد من أجل التعاقد مع الموهبة الشابة حمزة عبد الكريم (18 عامًا)، في إطار سعيه لتعزيز صفوفه بالمواهب الواعدة خلال الفترة المقبلة.

وبحسب الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن المحادثات استؤنفت رسميًا مع النادي الأهلي، بعدما كان برشلونة قد توصل إلى اتفاق مبدئي مع اللاعب قبل أسابيع، على شروطه الشخصية.

وأوضح رومانو أن الصفقة المتوقعة ستكون على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، حيث تبلغ قيمة خيار الشراء نحو 1.5 مليون يورو، مع وجود حوافز ومتغيرات قد ترفع القيمة الإجمالية للصفقة إلى 5 ملايين يورو.

وأكد المصدر أن المفاوضات لا تزال جارية بين الطرفين لحسم التفاصيل النهائية، وسط تفاؤل داخل برشلونة بإمكانية إتمام الصفقة خلال الفترة المقبلة، في ظل قناعة النادي بالإمكانات الفنية الكبيرة التي يمتلكها اللاعب.