انفراجة بشأن صفقة انتقال حمزة عبدالكريم إلى برشلونة

كشفت تقارير صحفية عن وجود انفراجة بشأن صفقة انتقال حمزة عبد الكريم، لاعب النادي الأهلي إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية فإن انضمام حمزة عبد الكريم من الأهلي إلى برشلونة بات وشيكًا، لكن المسألة المتبقية تتعلق باللعب المالي النظيف.

وأضافت أن حمزة عبد الكريم سينضم لبرشلونة على سبيل الإعارة، وأنه غير ملزم بتفعيل بند الشراء، لكن الأهداف المرتبطة بالأداء والتي ستُفعّل عملية الشراء قابلة للتحقيق، وهو ما يعني إمكانية احتسابها ضمن بند الرواتب.

وأوضحا أن رحيل مباكي فال الوشيك عن فريق برشلونة للشباب، قد يسهل انضمام حمزة عبد الكريم، حيث سيوفر رحيله الأموال اللازمة لعدم الإخلاء ببند اللعب المالي النظيف.

واختتمت أنه من المتوقع إتمام الصفقة في الأسبوع الأخير من فترة الانتقالات الشتوية، ما يعني أن حمزة عبد الكريم لن ينضم إلى الفريق الرديف لبرشلونة حتى نهاية يناير.