صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري العام الجاري إلى 4.7%
المنتخب المصري يخوض 3 وديات استعدادا لكأس العالم.. اعرف المواعيد
النيابة تكشف تفاصيل معاينة جثة سيدة زنين.. وتأمر بتشريحها في زينهم
الجيش السوري يعلن فرض حظر تجوال كامل في مدينة الشدادي
المفتي: بناء الإنسان المهني في العصر الحديث لابد أن ينطلق من منظومة قيمية راسخة
بعد انتهاء أمم أفريقيا.. إعلامي يكشف موعد عودة الدوليين لتدريبات الزمالك
جناح صهيون.. طائرة نتنياهو تقلع لمهمة غامضة للمرة الثانية هذا الأسبوع
تحذير عاجل الحكومة السورية لـ قسد بسبب داعش
اكتشاف حطام سفينة نادرة بعد 600 عام من غرقها.. ماذا وجدوا بداخلها؟
الحكومة السورية: العمليات العسكرية تهدف لاستعادة الأمن وحماية المدنيين ومنع عودة الإرهاب
في لفتة محبة.. الإمام الأكبر يطمئن على صحة قداسة البابا تواضروس
أول تعليق من دياز بعد ضياع ركلة جزاء أمام السنغال
رافينيا يعود إلى تدريبات برشلونة

رافينيا
رافينيا

تلقى نادي برشلونة خبرين إيجابيين على الصعيد البدني هذا الاثنين، بعودة رافينيا إلى التدريبات الجماعية بشكل كامل، وتفادي بيدري لإصابة خطيرة، وذلك بحسب صحيفة "AS" الإسبانية.
وشارك رافينيا في الحصة التدريبية الجماعية خلال مران استشفائي أُقيم تحت الأمطار، بعدما غاب عن رحلة الفريق إلى سان سيباستيان نهاية الأسبوع الماضي بسبب كدمة تعرض لها. وتأتي عودته في توقيت مثالي، خاصة بعد توقف سلسلة انتصارات برشلونة المتتالية عند 11 فوزًا في غيابه.
أما بيدري، فقد اكتفى بتدريبات فردية داخل صالة الألعاب الرياضية بعد تعرضه لضربة في الكاحل خلال المباراة السابقة، غير أن الفحوصات الطبية استبعدت وجود إصابة خطيرة، ومن المتوقع أن يكون جاهزًا لمباراة دوري أبطال أوروبا المرتقبة يوم الأربعاء خارج الديار أمام سلافيا براج.
وبات رافينيا الآن في جاهزية كاملة للعب دور محوري، في وقت يسعى فيه برشلونة لإنهاء دور المجموعات ضمن المراكز الثمانية الأولى في دوري أبطال أوروبا، حيث ستكون الانتصارات ضرورية أمام سلافيا براج وكوبنهاجن لتجنب خوض الملحق

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

الذهب

700 جنيه زيادة مفاجئة.. قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بقرار حكومي

3 أيام إجازة متصلة.. مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بعد قرار رئيس الوزراء

اتحاد الكرة

عناصر جديدة | قرار رسمي من اتحاد الكرة يخص حسام حسن بعد أمم إفريقيا

وائل جمعة

رمضان السيد ينتقد وائل جمعة :مينفعش تصدر عنه هذه التصريحات

مشاهد من سرقة متحف اللوفر

نشر فيديو عملية سرقة متحف اللوفر.. السطو استغرق 4 دقائق تحت أنظار الأمن العاجزين

مفيدة شيحة

حازم وقوي| تعليق ناري من مفيدة شيحة لقرار مدرب السنغال بالانسحاب خلال مواجهة المغرب

صناعة سيارات وطنية

السيارات المصرية تغزو أوروبا.. والتصنيع المحلي يفتح آفاق التصدير| تفاصيل

غزة

جمال بيومي: التحرك المصري تجاه ملف غزة يعكس دورا تاريخيا في دعم القضية الفلسطينية

وجبة واحدة تصنع الفارق في حرق الدهون طوال اليوم

ألمانيا تستعد لإطلاق حزمة حوافز جديدة لدعم السيارات الكهربائية

إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا

ضبط 300 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك في المنوفية.. صور

تسريب الغاز

بعد وفــ.ـاة 5 أشقاء.. أجهزة وحيل لحماية منزلك وأولادك من تسرب الغاز

توقعات ليلى عبد اللطيف

توقع يتحقق .. ليلى عبد اللطيف تعود للأضواء بعد فوز السنغال | فيديو جراف

أغلي شريحة لحم في العالم

على سبائك الذهب الخالص.. صائغ بنيويورك يشعل الجدل بطهي أغلى شريحة لحم في العالم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

