رافينيا يعود إلى تدريبات برشلونة

تلقى نادي برشلونة خبرين إيجابيين على الصعيد البدني هذا الاثنين، بعودة رافينيا إلى التدريبات الجماعية بشكل كامل، وتفادي بيدري لإصابة خطيرة، وذلك بحسب صحيفة "AS" الإسبانية.

وشارك رافينيا في الحصة التدريبية الجماعية خلال مران استشفائي أُقيم تحت الأمطار، بعدما غاب عن رحلة الفريق إلى سان سيباستيان نهاية الأسبوع الماضي بسبب كدمة تعرض لها. وتأتي عودته في توقيت مثالي، خاصة بعد توقف سلسلة انتصارات برشلونة المتتالية عند 11 فوزًا في غيابه.

أما بيدري، فقد اكتفى بتدريبات فردية داخل صالة الألعاب الرياضية بعد تعرضه لضربة في الكاحل خلال المباراة السابقة، غير أن الفحوصات الطبية استبعدت وجود إصابة خطيرة، ومن المتوقع أن يكون جاهزًا لمباراة دوري أبطال أوروبا المرتقبة يوم الأربعاء خارج الديار أمام سلافيا براج.

وبات رافينيا الآن في جاهزية كاملة للعب دور محوري، في وقت يسعى فيه برشلونة لإنهاء دور المجموعات ضمن المراكز الثمانية الأولى في دوري أبطال أوروبا، حيث ستكون الانتصارات ضرورية أمام سلافيا براج وكوبنهاجن لتجنب خوض الملحق