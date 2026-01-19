قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فاطمة تكشف تفاصيل ليلة الرعب مع زوجها: حلق شعري وكان هيموتني بسكين
الخارجية الفرنسية: ماكرون سيرفض الانضمام إلى مجلس السلام
خطبة نجلها من دمياط السبب.. سيدة تدعي على ابنها أمام الكعبة
مسؤول سابق بالنتاجون: التدخل العسكري الأمريكي في جرينلاند خيال روّجت له بعض عواصم أوروبا
برلماني: مواجهة التطرف تبدأ من تجديد الخطاب الديني وحضور العلماء بقوة في الفضاء الرقمي
الأهلي يستقر على قيد 5 لاعبين جدد بالقائمة الأفريقية قبل مواجهة يانج أفريكانز بدوري الأبطال
منها إم جي وشيري.. 5 سيارات رياضية تحمل العلامة الصينية | بالأسعار
عبد الغني هندي: الأزهر الشريف يرحب بالفكر المستنير ويرفض محاولات النيل من كبار الأئمة
موعد ليلة النصف من شعبان 2026 وفضلها وأفضل الأعمال لإحيائها
تخفيضات.. أرخص أماكن لبيع ياميش رمضان بالأسعار
إعلان مهم من وزارة الأوقاف للأئمة بشأن صلاة التهجد في رمضان 2026
أزمة تهدد السنغال قبل مونديال 2026 بعد تصرفات نهائي أمم أفريقيا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

نادي برشلونة يقترب من إعارة حارس مرماه إلى جيرونا

برشلونة
برشلونة
حمزة شعيب

أكدت تقارير صحفية إسبانية توصل نادي برشلونة لاتفاق مبدئي لإعارة الحارس الألماني مارك تير شتيجن إلى نادي جيرونا خلال سوق الانتقالات الشتوي الحالي.

ويأتي هذا التطور بعد أن تعاقد برشلونة هذا الشتاء مع البرتغالي جواو كانسيلو على سبيل الإعارة من الهلال السعودي، في خطوة لتعزيز صفوف الفريق.

وخاض برشلونة مباراة أمس الأحد أمام ريال سوسيداد، وتعرض خلالها لهزيمة بهدفين مقابل هدف، ويستعد لمواجهة سلافيا براج يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن الاتفاق بين برشلونة وجيرونا يسمح للحارس الألماني باللعب على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو 2026، مع تحمل النادي الكتالوني الجزء الأكبر من راتبه خلال فترة الإعارة، وفقًا للصحفي فابريزو رومانو.

ويأتي اهتمام تير شتيجن بالحصول على فرصة للمشاركة بانتظام استعدادًا لبطولة كأس العالم 2026 مع منتخب ألمانيا، وهو ما يعزز دوافعه لقبول الإعارة.

وأكدت تقارير  أن هناك اتفاقًا مبدئيًا بين الناديين، وأنه جارٍ استكمال الإجراءات النهائية لإتمام الإعارة خلال الأيام المقبلة.

وبحسب ما ورد، من المتوقع ألا يشارك تير شتيجن مع برشلونة في مواجهة سلافيا براج بدوري أبطال أوروبا، إلا إذا حدثت أي مفاجآت قبل المباراة.

برشلونة الدوري الإسباني جيرونا

المزيد

