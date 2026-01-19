نادي برشلونة يقترب من إعارة حارس مرماه إلى جيرونا

أكدت تقارير صحفية إسبانية توصل نادي برشلونة لاتفاق مبدئي لإعارة الحارس الألماني مارك تير شتيجن إلى نادي جيرونا خلال سوق الانتقالات الشتوي الحالي.

ويأتي هذا التطور بعد أن تعاقد برشلونة هذا الشتاء مع البرتغالي جواو كانسيلو على سبيل الإعارة من الهلال السعودي، في خطوة لتعزيز صفوف الفريق.

وخاض برشلونة مباراة أمس الأحد أمام ريال سوسيداد، وتعرض خلالها لهزيمة بهدفين مقابل هدف، ويستعد لمواجهة سلافيا براج يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن الاتفاق بين برشلونة وجيرونا يسمح للحارس الألماني باللعب على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو 2026، مع تحمل النادي الكتالوني الجزء الأكبر من راتبه خلال فترة الإعارة، وفقًا للصحفي فابريزو رومانو.

ويأتي اهتمام تير شتيجن بالحصول على فرصة للمشاركة بانتظام استعدادًا لبطولة كأس العالم 2026 مع منتخب ألمانيا، وهو ما يعزز دوافعه لقبول الإعارة.

وأكدت تقارير أن هناك اتفاقًا مبدئيًا بين الناديين، وأنه جارٍ استكمال الإجراءات النهائية لإتمام الإعارة خلال الأيام المقبلة.

وبحسب ما ورد، من المتوقع ألا يشارك تير شتيجن مع برشلونة في مواجهة سلافيا براج بدوري أبطال أوروبا، إلا إذا حدثت أي مفاجآت قبل المباراة.