رياضة

أزمة تهدد السنغال قبل مونديال 2026 بعد تصرفات نهائي أمم أفريقيا

السنغال
السنغال
حمزة شعيب

يواجه منتخب السنغال أزمة محتملة قد تؤثر على مشاركته في بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها الصيف المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك؛ وذلك على خلفية الأحداث التي شهدها نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 أمام منتخب المغرب.

ويتواجد المنتخب السنغالي في المجموعة التاسعة بمونديال 2026، إلى جانب منتخبات “فرنسا والنرويج والعراق وبوليفيا وسورينام”، في مجموعة قوية تنتظر بطل أفريقيا؛ في حال تأكدت مشاركته بكامل قوته.

اقرأ أيضًا:

السنغال يتوج بلقب كأس أمم أفريقيا للمرة الثانية:

 

وتوج منتخب السنغال بلقب كأس أمم أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه على المغرب في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب «مولاي عبد الله»، إلا أن اللقاء شهد توترًا كبيرًا في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، بعد احتساب ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي.

ساديو ماني يقنع زملاءه بالعودة إلى المباراة النهائية:

 

وتصاعدت الأحداث عندما طالب المدير الفني للمنتخب السنغالي، بابي ثياو، لاعبيه بمغادرة أرض الملعب اعتراضًا على قرار الحكم، وهو ما حدث بالفعل قبل تدخل القائد ساديو ماني، الذي نجح في إقناع زملائه بالعودة واستكمال المباراة.

فتح تحقيق عاجل في واقعة الانسحاب المؤقت للسنغال:

 

وعلى إثر ذلك، أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بيانًا رسميًا، أعلن فيه فتح تحقيق عاجل في واقعة الانسحاب المؤقت، مع إحالة كل التفاصيل إلى الجهات المختصة لاتخاذ القرار المناسب.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «سبورت» الإسبانية؛ فإن لوائح البطولات الأفريقية تتيح فرض غرامات مالية كبيرة على المنتخب السنغالي، قد تتراوح بين 50 و100 ألف يورو، بسبب سوء السلوك المنسوب إلى الوفد والجماهير.

كما أشارت الصحيفة إلى احتمالية توقيع عقوبات بالإيقاف على عدد من اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني، تتراوح بين 4 و6 مباريات، على أن تُنفذ خلال بطولة كأس العالم المقبلة، وهو ما قد يهدد مشاركة عدة عناصر أساسية للمنتخب السنغالي في المونديال المنتظر.

السنغال كأس العالم نهائي كأس أمم إفريقيا

