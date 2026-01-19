سبورت الإسبانية تكشف آخر تطورات انتقال موهبة الأهلي إلى برشلونة

تواصل الصحف الإسبانية تسليط الضوء على ملف انتقال اللاعب المصري حمزة عبد الكريم من الأهلي إلى برشلونة، في صفقة لم تُحسم بشكل رسمي حتى الآن، وسط حديث متزايد عن تطورات جديدة قد تقرب اللاعب من بوابة النادي الكتالوني.

وخلال الفترة الماضية، ارتبط اسم حمزة عبد الكريم بالانضمام إلى فريق برشلونة الرديف؛ في ظل سعي الجهاز الفني لتدعيم الخط الهجومي، خاصة مع كثرة الإصابات التي ضربت تشكيل الفريق بقيادة جوليانو بيليتي، وهو ما جعل اللاعب المصري خيارًا مناسبًا في الوقت الحالي.

ووفقًا لتقارير إسبانية، بات انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة قريبًا، إلا أن العقبة الأساسية المتبقية تتعلق بلوائح اللعب المالي النظيف، التي لا يزال النادي يعمل على حلها قبل إتمام الصفقة بشكل نهائي.

وأوضحت التقارير أن الصفقة ستتم على سبيل الإعارة، دون إلزام برشلونة بتفعيل بند الشراء، على أن يكون هذا البند مرتبطًا بأهداف فنية وأرقام قابلة للتحقق، وهو ما قد يسمح بإدراجها ضمن بند الرواتب وفق اللوائح المعمول بها.

كما أشارت التقارير إلى أن اقتراب رحيل اللاعب “مباكي فال” عن فريق الشباب في برشلونة؛ قد يسهم في تسهيل انضمام حمزة عبد الكريم، من خلال توفير مساحة مالية تساعد النادي على الالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف.

ومن المتوقع أن يتم حسم الصفقة خلال الأسبوع الأخير من فترة الانتقالات الشتوية، وهو ما يعني تأخر انضمام اللاعب إلى صفوف الفريق الرديف حتى نهاية شهر يناير.

وكانت تقارير سابقة قد كشفت أن حمزة عبد الكريم سيجدد عقده مع الأهلي أولًا، قبل استكمال إجراءات انتقاله إلى برشلونة، في انتظار الانتهاء من بعض التفاصيل الإدارية العالقة.