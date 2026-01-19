قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تخفيضات.. أرخص أماكن لبيع ياميش رمضان بالأسعار
إعلان مهم من وزارة الأوقاف للأئمة بشأن صلاة التهجد في رمضان 2026
أزمة تهدد السنغال قبل مونديال 2026 بعد تصرفات نهائي أمم أفريقيا
رسمياً.. دخول اتفاقية الأمم المتحدة التاريخية لحماية أعالي البحار حيز التنفيذ
منها إم جي وشيري.. 5 سيارات رياضية تحمل العلامة الصينية | بالأسعار
برلماني يطالب بتحويل الجمعيات من مجرد موزع للأسمدة إلى كيانات اقتصادية متكاملة
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الإثنين 19-1-2026
الديهي: سموتريتش يهاجم ترامب ويشكك في قدرته على صناعة السلام
ينفع تدافع عني؟ أحمد موسى يكشف تفاصيل اتصال مبارك بـ فريد الديب للدفاع عنه.. فيديو
مطالبات بتطبيق قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب بطريقة علمية ورحيمة
أحمد موسى: أبو تريكة رفض التبرؤ من جماعة الإخوان.. وقال هاخد فلوسي من الأهلي
الإخوان خططوا لاغتيالي 3 مرات .. أحمد موسي يكشف للمرة الأولي اعترافات المتهمين في الوقائع
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

سبورت الإسبانية تكشف آخر تطورات انتقال موهبة الأهلي إلى برشلونة

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
حمزة شعيب

تواصل الصحف الإسبانية تسليط الضوء على ملف انتقال اللاعب المصري حمزة عبد الكريم من الأهلي إلى برشلونة، في صفقة لم تُحسم بشكل رسمي حتى الآن، وسط حديث متزايد عن تطورات جديدة قد تقرب اللاعب من بوابة النادي الكتالوني.

وخلال الفترة الماضية، ارتبط اسم حمزة عبد الكريم بالانضمام إلى فريق برشلونة الرديف؛ في ظل سعي الجهاز الفني لتدعيم الخط الهجومي، خاصة مع كثرة الإصابات التي ضربت تشكيل الفريق بقيادة جوليانو بيليتي، وهو ما جعل اللاعب المصري خيارًا مناسبًا في الوقت الحالي.

ووفقًا لتقارير إسبانية، بات انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة قريبًا، إلا أن العقبة الأساسية المتبقية تتعلق بلوائح اللعب المالي النظيف، التي لا يزال النادي يعمل على حلها قبل إتمام الصفقة بشكل نهائي.

وأوضحت التقارير أن الصفقة ستتم على سبيل الإعارة، دون إلزام برشلونة بتفعيل بند الشراء، على أن يكون هذا البند مرتبطًا بأهداف فنية وأرقام قابلة للتحقق، وهو ما قد يسمح بإدراجها ضمن بند الرواتب وفق اللوائح المعمول بها.

كما أشارت التقارير إلى أن اقتراب رحيل اللاعب “مباكي فال” عن فريق الشباب في برشلونة؛ قد يسهم في تسهيل انضمام حمزة عبد الكريم، من خلال توفير مساحة مالية تساعد النادي على الالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف.

ومن المتوقع أن يتم حسم الصفقة خلال الأسبوع الأخير من فترة الانتقالات الشتوية، وهو ما يعني تأخر انضمام اللاعب إلى صفوف الفريق الرديف حتى نهاية شهر يناير.

وكانت تقارير سابقة قد كشفت أن حمزة عبد الكريم سيجدد عقده مع الأهلي أولًا، قبل استكمال إجراءات انتقاله إلى برشلونة، في انتظار الانتهاء من بعض التفاصيل الإدارية العالقة.

نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي

رابط نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي .. بالرقم القومي

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

الحكومة

خلال 72 ساعة.. الحكومة تعلن خبرًا سارًا لـ4.5 مليون موظف

الذهب

700 جنيه زيادة مفاجئة.. قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 في المدارس ..ظهرت الآن

الام

دعت عليه أمام الكعبة| أم لـ نجلها: أخذت عزاك.. ورد صادم من الابن على الهواء

إنستاباي

إنستاباي يعلن مفاجأة سارة في 2026.. ما القصة؟

مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بقرار حكومي

3 أيام إجازة متصلة.. مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بعد قرار رئيس الوزراء

جرينلاند

وزير دفاع الدنمارك ووزيرة خارجية جرينلاند يزوران مقر الناتو لبحث أمن القطب الشمالي

وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر

بريطانيا تتحدى تهديدات ترامب: جرينلاند ليست ورقة ضغط تجارية

قوات الاحتلال

إصابة طفل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق نابلس بالضفة الغربية

بالصور

تفسير حلم المرحاض في المنام: فقدان السيطرة والشعور بانعدام الخصوصية

تفسير حلم المرحاض في المنام

شراء سيارة مستعملة .. 10 أشياء ضروري فحصها قبل إتمام الصفقة

بيع سيارة

مياه الشرب بالشرقية تنفذ حملات للتوعية المائية بقرى مركز الزقازيق

مياة الشرب بالشرقية

تبدأ من 650 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات زيرو صيني في مصر

أرخص 5 سيارات زيرو صيني

تسريب الغاز

بعد وفــ.ـاة 5 أشقاء.. أجهزة وحيل لحماية منزلك وأولادك من تسرب الغاز

توقعات ليلى عبد اللطيف

توقع يتحقق .. ليلى عبد اللطيف تعود للأضواء بعد فوز السنغال | فيديو جراف

أغلي شريحة لحم في العالم

على سبائك الذهب الخالص.. صائغ بنيويورك يشعل الجدل بطهي أغلى شريحة لحم في العالم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

