تصنيف فيفا لشهر يناير.. مصر خامسًا أفريقيًا والمغرب يواصل الصدارة القارية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» التصنيف الشهري للمنتخبات عن شهر يناير، وذلك عقب ختام منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، التي شهدت تتويج منتخب السنغال باللقب بعد فوزه على المغرب بهدف دون مقابل في مباراة حافلة بالإثارة.

ورغم خسارته النهائي القاري، واصل منتخب المغرب تصدره لقائمة المنتخبات الأفريقية، محافظًا على مكانته في صدارة القارة وضمن العشرة الأوائل عالميًا، بعدما احتل المركز الثامن عالميًا برصيد 1736.57 نقطة، ليؤكد استمرارية حضوره القوي على الساحة الدولية.

وجاء منتخب السنغال في المركز الثاني أفريقيًا والثاني عشر عالميًا برصيد 1706.83 نقطة، مستفيدًا من تتويجه بالبطولة القارية، بينما حل منتخب نيجيريا في المركز الثالث أفريقيًا والمركز 26 عالميًا برصيد 1581.55 نقطة.

واحتل منتخب الجزائر المركز الرابع على مستوى القارة، متواجدًا في المرتبة 28 عالميًا برصيد 1560.91 نقطة، في حين جاء منتخب مصر في المركز الخامس أفريقيًا والـ31 عالميًا برصيد 1556.71 نقطة، مواصلًا محاولاته للتقدم في التصنيف خلال الفترة المقبلة.

ترتيب المنتخبات الأفريقية في تصنيف فيفا لشهر يناير :

1- المغرب: المركز 8 عالميًا – 1736.57 نقطة

2- السنغال: المركز 12 عالميًا – 1706.83 نقطة

3- نيجيريا: المركز 26 عالميًا – 1581.55 نقطة

4- الجزائر: المركز 28 عالميًا – 1560.91 نقطة

5- مصر: المركز 31 عالميًا – 1556.71 نقطة

6- كوت ديفوار: المركز 37 عالميًا – 1522.48 نقطة

7- الكاميرون: المركز 45 عالميًا – 1482.39 نقطة

8- تونس: المركز 47 عالميًا – 1479.04 نقطة

9- جمهورية الكونغو الديمقراطية: المركز 48 عالميًا – 1468.22 نقطة

10- مالي: المركز 54 عالميًا – 1458.48 نقطة

ويعكس هذا التصنيف حجم المنافسة القوية بين المنتخبات الأفريقية، خاصة بعد نسخة استثنائية من كأس الأمم الأفريقية شهدت مستويات فنية مرتفعة ونتائج متقاربة.