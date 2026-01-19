إيتو: ساديو ماني أعظم نجوم القارة ويستحق الكرة الذهبية

علّق صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، على الأحداث التي شهدها نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، والذي جمع بين منتخبي المغرب والسنغال، مساء الأحد، على ملعب «مولاي عبد الله».

وشهد اللقاء تتويج المنتخب السنغالي باللقب بعد الفوز بهدف دون مقابل في مباراة امتدت للأشواط الإضافية، واتسمت بإثارة كبيرة خاصة في دقائقها الأخيرة، بعدما احتُسبت ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي في الوقت القاتل.

وتصاعدت حدة التوتر داخل الملعب عقب قرار المدير الفني لمنتخب السنغال، بابي ثياو، التفكير في سحب لاعبيه اعتراضًا على قرار الحكم، حيث استجاب اللاعبون في البداية لتعليمات مدربهم، قبل أن يتدخل القائد ساديو ماني وينجح في إقناعهم بالعودة لاستكمال المباراة.

وبعد استئناف اللعب، أهدر إبراهيم دياز ركلة الجزاء للمغرب، ليتمكن بعدها بابي جاي من تسجيل هدف الفوز الذي منح «أسود التيرانجا» اللقب القاري.

وفي تصريحاته، أكد إيتو أن المشاعر قد تخرج عن السيطرة في مثل هذه المواجهات الكبرى، مشيرًا إلى أنه مرّ بتجارب مشابهة خلال مسيرته، حيث قد تدفع لحظات الغضب والإحباط إلى التفكير في قرارات مصيرية.

وأوضح رئيس الاتحاد الكاميروني أنه لا يلوم مدرب منتخب السنغال، معتبرًا أن ما قام به كان بدافع الدفاع عن فريقه، وأن التحلي بالشجاعة وتحمل المخاطر أمر وارد في مثل هذه الظروف، خاصة في المباريات النهائية.

وأضاف أن فوز السنغال هو ما سيبقى في الذاكرة، بينما ستتولى الجهات المختصة التحقيق في ما جرى، مشددًا على ضرورة إدراك تأثير العواطف في كرة القدم والعمل على ضبطها قدر الإمكان.

وأشاد إيتو بشكل خاص بدور ساديو ماني، واصفًا إياه بأحد أعظم نجوم القارة الأفريقية، ومؤكدًا أن ما قام به من تصرف قيادي داخل الملعب كان حاسمًا واستثنائيًا، متمنيًا له التتويج بالجائزة الأفريقية الكبرى تقديرًا لمسيرته وإنجازاته.

ولفت إيتو، الي أن ماني يستحق جائزة الكرة الذهبية تقديرا لما قام به في بطولة كان 2025.

واختتم إيتو تصريحاته بالتأكيد على أن كرة القدم مليئة بالضغوط والانفعالات، وأن اللاعبين والمدربين قد يجدون أنفسهم أحيانًا أمام مواقف يشعرون فيها بعدم العدالة، وهو ما يتطلب قدرًا كبيرًا من الحكمة في التعامل معها.