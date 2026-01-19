تمكن المنتخب السنغالي من التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية بعد فوزه على المغرب بهدف دون رد، سجله لاعب فياريال الإسباني بابي جاي، الذي خطف الأنظار بفضل أداءه المتوازن والرصين في وسط الملعب.

ووفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، أصبح بابي جاي أحد الركائز الأساسية في تشكيلة فياريال والمنتخب السنغالي، بفضل قدرته على السيطرة على منطقة الوسط، وقطع الكرات، وإفساد هجمات الخصم، بالإضافة إلى دقة تمريراته وبناء اللعب من العمق. وعلى الرغم من أن دوره لا يتضمن الهجوم المباشر، فإن حضوره يمنح الفريق توازنًا واضحًا بين الدفاع والهجوم.

ويُعد بابي جاي، المولود في فرنسا من أصول سنغالية، لاعبًا يعتمد عليه المدربون في المهام الصعبة، لما يتمتع به من قوة بدنية وطول فارع، وقدرة على فرض نفسه في المباريات الحاسمة دون الحاجة للظهور الإعلامي الكبير.

انضمام بابي جاي إلى فياريال

انتقل بابي جاي إلى فياريال صيف 2024 في صفقة انتقال حر، بعد تجارب سابقة مع أولمبيك مارسيليا وإشبيلية، ونجح سريعًا في إثبات قيمته الفنية في الدوري الإسباني. كما يمتلك اللاعب خبرة دولية واسعة مع منتخب السنغال، وكان ضمن قائمة الفريق التي حققت لقب كأس الأمم الأفريقية.

شهدت مسيرة بابي جاي فترة صعبة أثناء لعبه مع أولمبيك مارسيليا، حيث تورط في نزاع قانوني يتعلق بعقد سابق مع نادي واتفورد الإنجليزي، ما شكل تحديًا قانونيًا ومهنيًا قبل أن يستعيد استقراره الفني ويواصل مسيرته بنجاح.

إجمالًا، يُعد بابي جاي أحد أبرز اللاعبين السنغاليين في الوقت الحالي، ويمثل ركيزة أساسية في توازن الأداء داخل الملعب، سواء مع ناديه فياريال أو مع المنتخب الوطني.