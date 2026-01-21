شوبير يزف خبر سار: حمزة عبد الكريم في برشلونة والإعلان رسميا خلال ساعات

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن إقتراب اللاعب حمزة عبد الكريم نحم الأهلي، للانتقال لصفوف نادي برشلونة الإسباني خلال الميركاتو الشتوي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

انتقال حمزة عبد الكريم

وقال شوبير عبر تصريحات إذاعيه صباح اليوم أن صفقة حمزة عبد الكريم قد حسمت وأصبح اللاعب في برشلونة بعد وصول عقود انتقاله إلى الأهلي، في يناير الجاري.

وتابع شوبير: النهاردة أو بكرة سيتم إعلان الصفقة بشكل رسمي، بعد تفعيل العقد لينضم اللاعب على سبيل الإعارة لصفوف برشلونة.

وأضاف شوبير أن الكرة الآن أصبحت في ملعب اللاعب وعليه أن يثبت نفسه خاصة وأن النادي الكتالوني يرغب بشدة في ضمه وهذا شيء يحسب إليه.

وأختتم :" مسئولو برشلونة يرون أن حمزة عبد الكريم سيكون له مستقبل كبير جدًا، طبعًا مع اختلاف نظام التمرين والتغذية والمعايشة ، وتابع قائلاً: " أنا سعيد جدًا للاعب، إن لاعب مصري سيلعب في الدوري الإسباني، وأعتقد أنه ستكون لديه فرصة كبيرة خاصة وأنه لاعب جيد ومحترم".