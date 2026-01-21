الزمالك يوافق على رحيل موهبته ضالشابة إلى أوروبا

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن اقتراب اللاعب عمر عبد العزيز من الرحيل إلى أحد الأندية الأوروبية في الميركاتو الشتوي الجاري.

عمر عبد العزيز

وقال شوبير عبر تصريحات إذاعيه صباح اليوم، أن الزمالك وافق على انضمام عمر عبد العزيز، حارس مرمى فريق الشباب بالنادي، إلى أحد أندية الدوري البرتغالي

وتابع: تمت متابعة الحارس بشكل جيد من جانب النادي في بطولة كأس العالم للشباب، وقدم مستويات جيدة، وتم الاستقرار على ضمه.

وأختتم شوبير أن اللاعب ينتهي عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي النادي منفتح على بيع الحارس، خصوصا أنه يرفض التجديد.