وزير قطاع الأعمال: 737 مشروعا للشركات التابعة في 13 محافظة تم تنفيذ معظمها ضمن حياة كريمة
الدستورية العليا ترفض دعوى الأهلي ضد وزير الرياضة بشأن قرارات تنظيم شئون الأندية
الداخلية تكرم المتعافين بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان
أسعار جرامات الذهب اليوم الأربعاء 21-1-2026
في ذكراه.. قصة نهاية فاروق نجيب المأساوية وحفظه للقرآن الكريم
مدبولي يتفقد جناح الأزهر في معرض الكتاب ويشيد بمحتوياته.. صور
الرئيس السيسي: الحكومة سعيدة بمعدل النمو بس عاوز الأحسن
المغرب أعلى تصنيف عالمي للمنتخبات الأفريقية في الفيفا
الرئيس السيسي يضع 4 متطلبات لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط
محمد صلاح ضمن تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة مارسيليا في دوري أبطال أوروبا
ننشر نص كلمة الرئيس في جلسة الحوار المخصصة لمصر بمنتدى دافوس
عاصفة مغناطيسية أرضية شديدة تثير أضواء ملونة في جميع أنحاء العالم.. تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ليلة مدريدية استثنائية.. مبابي يقترب من العرش الأوروبي وفينيسيوس يؤكد الزعامة الهجومية في دوري الأبطال

كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور
كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور

عاشت جماهير ريال مدريد واحدة من أكثر لياليه الأوروبية سعادة بعدما قاد ثنائي ريال مدريد كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور الفريق الملكي لفوز كاسح على موناكو بنتيجة 6-1 في الجولة السابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا في مباراة شهدت تحطيم أرقام تاريخية وعرضا هجوميا من الطراز الرفيع.

مبابي يعادل رقم رونالدو

وخطف النجم الفرنسي الأضواء بتسجيله هدفين في شباك فريقه السابق ليكتب اسمه بجوار أسطورة النادي كريستيانو رونالدو في سجلات البطولة القارية بعدما عادل الرقم القياسي لأكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في مرحلة المجموعات خلال موسم واحد برصيد 11 هدفًا.

ووفقًا لشبكة الإحصائيات العالمية " أوبتا " فإن مبابي بات ثاني لاعب في تاريخ البطولة يصل إلى هذا الرقم بعد إنجاز رونالدو في موسم 2015-2016 بقميص ريال مدريد مع الإشارة إلى أن النظام الجديد لدوري الأبطال يمنح اللاعبين 8 مباريات في هذه المرحلة بدلًا من 6 ما يمنح النجم الفرنسي فرصة الانفراد بالرقم القياسي في الجولة المقبلة.

ولم يكتف مبابي بالأرقام بل واصل تقديم الإضافة الفنية المنتظرة منه ليؤكد أن حضوره في ريال مدريد بات عاملًا حاسمًا في المباريات الكبرى خاصة مع اقتراب مرحلة الحسم في البطولة الأوروبية.

فينيسيوس .. العقل المدبر 

وعلى الجانب الآخر كان فينيسيوس جونيور العقل المدبر للعرض الهجومي الأبيض بعدما قدم واحدة من أفضل مبارياته القارية هذا الموسم وأسهم بشكل مباشر في أربعة أهداف كاملة ليؤكد استعادته لأفضل مستوياته في توقيت مثالي.

وسجل النجم البرازيلي هدفًا وصنع هدفين لزميليه مبابي وفرانكو ماستانتونو إلى جانب كرة عرضية أربكت دفاع موناكو وأسفرت عن هدف عكسي ليضع بصمته في كل تفاصيل الهجوم المدريدي.

وبهذا الأداء انفرد فينيسيوس بصدارة صانعي الأهداف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم برصيد 6 تمريرات حاسمة ليعزز مكانته كأحد أكثر اللاعبين تأثيرًا في النسخة الحالية من البطولة ويحصد عن جدارة جائزة رجل المباراة.

رد مبابي

وعقب نهاية اللقاء حرص مبابي على توجيه رسالة دعم لزميله البرازيلي بعدما نشر صورة تجمعهما عبر حسابه على  " إنستجرام "  وأشاد خلالها بأداء فينيسيوس في لفتة تعكس الانسجام الكبير داخل غرفة ملابس ريال مدريد.

وبهذا الانتصار العريض رفع ريال مدريد رصيده إلى 15 نقطة ليحتل المركز الثاني في ترتيب مرحلة الدوري ويقترب خطوة جديدة من حسم التأهل المباشر إلى دور الـ16 بينما توقفت مسيرة موناكو عند 9 نقاط في مركز متأخر لتتعقد مهمته الأوروبية.

ريال مدريد ملعب سانتياجو برنابيو موناكو مبابي فينيسيوس

الشناوي

إبراهيم حسن يكشف حقيقة استبعاد «الشناوي» من قائمة المنتخب في كأس العالم

كلود لوروا

كلود لوروا يُثير الجدل ويدعو لمقاطعة كأس العالم 2026 بسبب «إنفانتينو»

الزمالك

إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر .. فيديو

بابلو الصباغ

تطوّر جديد في الأهلي .. بابلو الصباغ على أعتاب الانضمام رسميًا

فيضانات في تونس

ظاهرة لم تحدث منذ 75 عامًا.. تونس تغرق في الفيضانات والجيش يتدخل

موظفون

نقل الموظف إلى وظيفة أخرى في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية

الطقس

الصغرى 12 .. حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

ريال مدريد

نتيجة وأهداف ريال مدريد وموناكو بدوري أبطال أوروبا .. فيديو

إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قرية بني عدي التابعة لمركز منفلوط

إصابة 4 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق بني عدي بأسيوط

النائبة السابقة

بعد قليل.. محاكمة نائبة سابقة بتهمة دهس شاب بطريق صلاح سالم

ارشيفية

بعد قليل.. محاكمة ولية أمر وزوجها ضربا مشرفة اتوبيس مدرسة بالعمرانية

بالصور

ماذا أطبخ بالبيض؟ .. 7 أفكار غير متوقعة

ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة
ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة
ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة
أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة
أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

بخط اليد.. مدبولي يكتب كلمة تذكارية لجناح وزارة الداخلية بمعرض الكتاب

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

مدبولي يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

فيديو

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

