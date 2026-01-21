مواعيد مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة

تستأنف اليوم منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا حيث يواجه فريق ليفربول منافسه مارسيليا ويلعب برشلونة ضد سلافيا براج.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

جالاتا سراي X أتلتيكو مدريد – 7.45 مساء – beIN Sports HD 1

كاراباج X آينتراخت فرانكفورت – 7.45 مساء – beIN Sports HD MAX 2

أتالانتا X أتلتيك بيلباو – 10 مساء – beIN Sports HD 7

بايرن ميونخ X يونيون سانت جيلواز – 10 مساء – beIN Sports HD 6

تشيلسي X بافوس – 10 مساء – beIN Sports HD 3

يوفنتوس – بنفيكا – 10 مساء – beIN Sports HD 5

مارسيليا X ليفربول – 10 مساء – beIN Sports HD 1

نيوكاسل X آيندهوفن – 10 مساء – beIN Sports HD 4

سلافيا براج X برشلونة – 10 مساء - beIN Sports HD 2

ترتيب المراكز ال20 الأولى بدوري أبطال أوروبا حتى الان

1- أرسنال : 21 نقطة

2- ريال مدريد :15 نقطة

3- بايرن ميونخ :15 نقطة

4- توتنهام 14 نقطة

5- باريس سان جيرمان : 13 نقطة

6- سبورتنج لشبونة :13 نقطة

7- مانشستر سيتي : 13 نقطة

8- اتالانتا :13 نقطة

9-إنتر ميلان : 12 نقطة

10- أتليتكو مدريد :12 نقطة

11- ليفربول :12 نقطة

12- بوروسيا دورتموند :11 نقطة

13- نيوكاسل: 10 نقاط

14- تشيلسي :10 نقاط

15- برشلونة :10 نقاط

16- مارسيليا :9نقطة

17- يوفنتوس :9 نقاط

18- جالاتا سراي :9 نقاط

19- باير ليفركوزن :9 نقاط

20- موناكو :9 نقاط