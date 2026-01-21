قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سوريا.. عدوان إسرائيلي جديد في بلدة الرفيد
وزير قطاع الأعمال: 737 مشروعا للشركات التابعة في 13 محافظة تم تنفيذ معظمها ضمن حياة كريمة
الدستورية العليا ترفض دعوى الأهلي ضد وزير الرياضة بشأن قرارات تنظيم شئون الأندية
الداخلية تكرم المتعافين بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان
أسعار جرامات الذهب اليوم الأربعاء 21-1-2026
في ذكراه.. قصة نهاية فاروق نجيب المأساوية وحفظه للقرآن الكريم
مدبولي يتفقد جناح الأزهر في معرض الكتاب ويشيد بمحتوياته.. صور
الرئيس السيسي: الحكومة سعيدة بمعدل النمو بس عاوز الأحسن
المغرب أعلى تصنيف عالمي للمنتخبات الأفريقية في الفيفا
الرئيس السيسي يضع 4 متطلبات لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط
محمد صلاح ضمن تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة مارسيليا في دوري أبطال أوروبا
ننشر نص كلمة الرئيس في جلسة الحوار المخصصة لمصر بمنتدى دافوس
مواعيد مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة

عبدالله هشام

تستأنف اليوم منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا حيث يواجه فريق ليفربول منافسه مارسيليا ويلعب برشلونة ضد سلافيا براج.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

جالاتا سراي X أتلتيكو مدريد – 7.45 مساء – beIN Sports HD 1

كاراباج X آينتراخت فرانكفورت – 7.45 مساء – beIN Sports HD MAX 2

أتالانتا X أتلتيك بيلباو – 10 مساء – beIN Sports HD 7

بايرن ميونخ X يونيون سانت جيلواز – 10 مساء – beIN Sports HD 6

تشيلسي X بافوس – 10 مساء – beIN Sports HD 3

يوفنتوس – بنفيكا – 10 مساء – beIN Sports HD 5

مارسيليا X ليفربول – 10 مساء – beIN Sports HD 1

نيوكاسل X آيندهوفن – 10 مساء – beIN Sports HD 4

سلافيا براج X برشلونة – 10 مساء - beIN Sports HD 2

ترتيب المراكز ال20 الأولى بدوري أبطال أوروبا حتى الان

1- أرسنال : 21 نقطة 
2- ريال مدريد :15 نقطة 
3- بايرن ميونخ :15 نقطة 
4- توتنهام 14 نقطة 
5- باريس سان جيرمان : 13 نقطة 
6- سبورتنج لشبونة :13  نقطة 
7- مانشستر سيتي : 13 نقطة 
8- اتالانتا :13 نقطة 
9-إنتر ميلان : 12 نقطة 
10- أتليتكو مدريد :12 نقطة 
11- ليفربول :12 نقطة 
12- بوروسيا دورتموند :11 نقطة
13- نيوكاسل: 10 نقاط
14- تشيلسي :10 نقاط 
15- برشلونة :10 نقاط 
16- مارسيليا :9نقطة 
17- يوفنتوس :9 نقاط
18- جالاتا سراي :9 نقاط 
19- باير ليفركوزن :9 نقاط 
20- موناكو :9 نقاط 

دوري أبطال اوروبا ليفربول نادي ليفربول برشلونة بايرن ميونخ

الشناوي

إبراهيم حسن يكشف حقيقة استبعاد «الشناوي» من قائمة المنتخب في كأس العالم

كلود لوروا

كلود لوروا يُثير الجدل ويدعو لمقاطعة كأس العالم 2026 بسبب «إنفانتينو»

الزمالك

إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر .. فيديو

بابلو الصباغ

تطوّر جديد في الأهلي .. بابلو الصباغ على أعتاب الانضمام رسميًا

فيضانات في تونس

ظاهرة لم تحدث منذ 75 عامًا.. تونس تغرق في الفيضانات والجيش يتدخل

موظفون

نقل الموظف إلى وظيفة أخرى في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية

الطقس

الصغرى 12 .. حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

ريال مدريد

نتيجة وأهداف ريال مدريد وموناكو بدوري أبطال أوروبا .. فيديو

إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قرية بني عدي التابعة لمركز منفلوط

إصابة 4 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق بني عدي بأسيوط

النائبة السابقة

بعد قليل.. محاكمة نائبة سابقة بتهمة دهس شاب بطريق صلاح سالم

ارشيفية

بعد قليل.. محاكمة ولية أمر وزوجها ضربا مشرفة اتوبيس مدرسة بالعمرانية

بالصور

الشرقية.. إقامة معرض أثاث منزلي بالمجان بقرى صان الحجر

ماذا أطبخ بالبيض؟ .. 7 أفكار غير متوقعة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

بخط اليد.. مدبولي يكتب كلمة تذكارية لجناح وزارة الداخلية بمعرض الكتاب

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

