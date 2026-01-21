سبورتينج لشبونة يهزم باريس سان جيرمان 2-1 في دوري أبطال أوروبا

تعرّض فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، لخسارة قاتلة أمام مضيفه سبورتينج لشبونة البرتغالي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري بدوري الأبطال.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يفتتح أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة 74 عبر لويس سواريز. ورد باريس سان جيرمان سريعًا بعد خمس دقائق فقط بهدف التعادل عن طريق خفيشا كفاراتسيخيليا في الدقيقة 79. وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، نجح لويس سواريز في تسجيل هدف الفوز لصالح سبورتينج لشبونة، ليحسم المباراة لصالح الفريق البرتغالي.

تشكيل باريس سان جيرمان

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان على النحو التالي:

حراسة المرمى: شوفاليه

خط الدفاع: زاباراني، ماركينيوس، باتشو، مينديز

خط الوسط: مايولو، فيتينيا، رويز

خط الهجوم: ديمبيلي، دوي، باركولا

بهذه النتيجة، تراجع باريس سان جيرمان إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 13 نقطة، في حين صعد سبورتينج لشبونة إلى المركز السادس برصيد 10 نقاط.

وكان سبورتينج لشبونة قد دخل اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعد نتائجه المميزة أمام الأندية الفرنسية مؤخرًا، حيث تفوق على مارسيليا بنتيجة 2-1 في لشبونة خلال الجولة الثالثة، كما سبق له الفوز على ليل 2-0، مما منح الفريق انطلاقة قوية في مرحلة الدوري لموسم 2024-2025.