نتيجة وأهداف ريال مدريد وموناكو بدوري أبطال أوروبا .. فيديو

حقق ريال مدريد فوزًا كبيرًا على موناكو بنتيجة 6-1، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة السابعة من ببطولة دوري أبطال أوروبا.

أحرز كيليان مبابي الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 5 قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 26.

وسجّل فرانكو ماستانتونو الهدف الثالث في الدقيقة 51، قبل أن يضيف ثيلو كيهرير الهدف الرابع بالخطأ في مرماه فيالدقيقة 55.

وعزّز فينيسيوس جونيور النتيجة بالهدف الخامس لريال مدريد في الدقيقة 63،

ونجح تيزيه في تقليص الفارق لموناكو في الدقيقة 73، واختتم بيلينجهام المباراة بإحراز الهدف السادس للفريق الإسباني في الدقيقة 81 ليعلن فوز الريال بسداسية

بهذه النتيجة يحتل ريال مدريد المركز الثاني في مجموعته بدوري الأبطال برصيد 15 نقطة، بينما يأتي موناكو في المركز العشرين برصيد 9 نقاط،



وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:-

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

- خط الدفاع: فالفيردي، هويسين، أسينسيو، كامافينجا

- خط الوسط: تشواميني، أردا جولر، بيلينجهام

- خط الهجوم: ماستانتوونو، فينيسيوس جونيور، مبابي

تعد مباراة أمس الثلاثاء الظهور الأوروبي الأول لألفارو أربيلوا بعد توليه قيادة ريال مدريد خلفًا لتشابي ألونسو، بعد خسارة السوبر الإسباني أمام برشلونة 3-2.