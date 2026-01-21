دوري أبطال أوروبا | توتنهام يفوز على بوروسيا دورتموند بثنائية

حقق توتنهام الفوز على حساب ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بفوز بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب توتنهام، ضمن مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.
وأحرز كريستيان روميرو هدف تقدّم توتنهام في الدقيقة 14، قبل أن يضيف دومينيك سولانكي اهدف الثاني في الدقيقة 37.
وجاء تشكيل دورتموند كالتالي:-
حراسة المرمى :جريجور كوبيل
الدفاع: يان كوتو ، فالديمار أنطون ، نيكو شلوتربيك ، رامي بن سبعيني
خط الوسط: جود بيلينجهام ، فيليكس نميشا ، يوليان براندت ، سفينسون
الهجوم: سيرهو جيراسي ، كريم أديمي
بينما أعلن المدرب الدنماركي توماس فرانك عن تشكيل توتنهام أمام بوروسيا دورتموند وجاء كالتالي:-
تشكيل توتنهام
فيكاريو؛ بيدرو بورو، روميرو، دانسو، سبينس؛ جراي، بيرغفال؛ أودوبير، تشافي سيمونز، كولو مواني؛ سولانكي.