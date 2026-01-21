إبراهيم حسن يكشف حقيقة استبعاد «الشناوي» من قائمة المنتخب في كأس العالم

علّق إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، على التقارير المنشورة بخصوص استبعاد محمد الشناوي حارس النادي الأهلي من قائمة الفراعنة في كأس العالم 2026 بسبب عامل السن.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات لـ برنامج ستاد المحور: "كل الكلام ده مش صح، احنا لسه راجعين من أمم أفريقيا ولم نتحدث في أي أمور تخص المرحلة المقبلة".

وأضاف إبراهيم حسن :"الكلام اللي بيتردد عن وجود اتفاق بيننا في الجهاز الفني والكابتن حسام حسن على استبعاد محمد الشناوي وأي لاعب تخطى عمره 30 سنة باستثناء محمد صلاح وتريزيجيه من قائمة المنتخب في كأس العالم غير صحيح".