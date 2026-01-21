مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 21-1-2026 .. والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب العالم اليوم الأربعاء 21-1-2026 عددًا من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح وأولمبيك مارسيليا في الجولة السابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، ومباراة برشلونة وسلافيا براج.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

جالاتا سراي X أتلتيكو مدريد – 7.45 مساء – beIN Sports HD 1

كاراباج X آينتراخت فرانكفورت – 7.45 مساء – beIN Sports HD MAX 2

أتالانتا X أتلتيك بيلباو – 10 مساء – beIN Sports HD 7

بايرن ميونخ X يونيون سانت جيلواز – 10 مساء – beIN Sports HD 6

تشيلسي X بافوس – 10 مساء – beIN Sports HD 3

يوفنتوس – بنفيكا – 10 مساء – beIN Sports HD 5

مارسيليا X ليفربول – 10 مساء – beIN Sports HD 1

نيوكاسل X آيندهوفن – 10 مساء – beIN Sports HD 4

سلافيا براج X برشلونة – 10 مساء - beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري المصري

سيراميكا كيلوباترا X الاتحاد – 5 مساء

سموحة X فاركو – 8 مساء

مواعيد مباريات كأس مصر

زد X المصري – 2.30 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الأخدود X الرياض – 5.30 مساء – قناة Thmanyah

الاتفاق X نيوم – 7.30 مساء – قناة Thmanyah

ضمك X النصر – 7.30 مساء - قناة Thmanyah