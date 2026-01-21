موعد مباراة مصر والجابون والقناة الناقلة في كأس أمم إفريقيا لكرة اليد

يفتتح منتخب مصر الأول لكرة اليد مشواره في بطولة كأس أمم إفريقيا، اليوم الأربعاء، بمواجهة نظيره منتخب الجابون، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة القارية.

وتُقام بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد في رواندا خلال الفترة من 21 إلى 31 يناير الجاري، بمشاركة نخبة من أقوى المنتخبات الإفريقية الساعية لحصد اللقب والتأهل إلى البطولات العالمية المقبلة.

ويخوض منتخب مصر منافسات البطولة ضمن المجموعة الثانية، التي تضم إلى جانبه منتخبات الجابون وأنجولا وأوغندا، في مجموعة قوية تشهد منافسة مرتقبة على بطاقات التأهل للدور التالي.

ومن المقرر أن تُقام مباراة مصر والجابون اليوم الأربعاء الموافق 21 يناير، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت القاهرة، الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتُنقل أحداث اللقاء عبر شاشة قناة «أون سبورت 1»، التي تتولى بث مباريات البطولة، مع متابعة شاملة لأبرز اللقطات والأحداث لحظة بلحظة.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق انطلاقة قوية في البطولة، تعزز من حظوظه في المنافسة على اللقب القاري، ومواصلة تأكيد مكانته كأحد أبرز منتخبات كرة اليد في إفريقيا.