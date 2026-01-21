جيرونا الإسباني يضم تير شتيجن رسميًا معارًا من برشلونة حتى نهاية الموسم

أعلن نادي جيرونا الإسباني، مساء الثلاثاء، تعاقده رسميًا مع الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، قادمًا من برشلونة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأكد النادي الكتالوني، في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، توصله لاتفاق مع برشلونة يقضي بانضمام تير شتيجن للدفاع عن عرين الفريق الأحمر والأبيض حتى نهاية الموسم، في خطوة تهدف إلى تعزيز صفوف الفريق قبل استكمال المنافسات المحلية.

ويبلغ تير شتيجن من العمر 33 عامًا، وُلد في 30 أبريل 1992 بمدينة مونشنجلادباخ الألمانية، وانضم إلى برشلونة عام 2014، وشارك بقميص الفريق الكتالوني في 423 مباراة رسمية بمختلف البطولات، مسجّلًا اسمه كأحد أبرز حراس المرمى في تاريخ النادي الحديث.

وكشفت تقارير صحفية ألمانية وإسبانية أن الحارس الدولي فضّل خيار الإعارة داخل إسبانيا ليبقى قريبًا من عائلته، وذلك بناءً على توصية من الاتحاد الألماني لكرة القدم، للحفاظ على جاهزيته الفنية وضمان فرص المشاركة مع منتخب ألمانيا في بطولة كأس العالم 2026.

ويُعد تير شتيجن من أبرز حراس برشلونة خلال العقد الأخير، وأسهم في تحقيق العديد من الألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا، و6 ألقاب للدوري الإسباني، و6 بطولات لكأس ملك إسبانيا، إلى جانب الفوز بكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.