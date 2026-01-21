قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة مصر والجابون والقناة الناقلة في كأس أمم إفريقيا لكرة اليد
أزمة الدراويش تشتعل.. اللاعبون يرفضون خوض المران والجهاز الفني للإسماعيلي يقترب من الرحيل
سبورتينج لشبونة يهزم باريس سان جيرمان 2-1 في دوري أبطال أوروبا
أرسنال يسحق إنتر ميلان 3-1ويُواصل صدارة دوري أبطال أوروبا
أغلي الناس أمي .. الفنان نضال الشافعي يُعلن موعد ومكان جنازة والدته
وكيل بابلو الصباغ يكشف تطورات مفاوضات الأهلي
الصغرى 12 .. حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة
موعد شهر رمضان 2026 في مصر.. فاضل كام يوم
وفاة والدة الفنان نضال الشافعي وتشييع الجثمان غدًا بطريق الواحات
ظاهرة لم تحدث منذ 75 عامًا.. تونس تغرق في الفيضانات والجيش يتدخل
إبراهيم حسن يكشف حقيقة استبعاد «الشناوي» من قائمة المنتخب في كأس العالم
دوري أبطال أوروبا | توتنهام يفوز على بوروسيا دورتموند بثنائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جيرونا الإسباني يضم تير شتيجن رسميًا معارًا من برشلونة حتى نهاية الموسم

تير شتيجن
تير شتيجن
حمزة شعيب

أعلن نادي جيرونا الإسباني، مساء الثلاثاء، تعاقده رسميًا مع الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، قادمًا من برشلونة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأكد النادي الكتالوني، في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، توصله لاتفاق مع برشلونة يقضي بانضمام تير شتيجن للدفاع عن عرين الفريق الأحمر والأبيض حتى نهاية الموسم، في خطوة تهدف إلى تعزيز صفوف الفريق قبل استكمال المنافسات المحلية.

ويبلغ تير شتيجن من العمر 33 عامًا، وُلد في 30 أبريل 1992 بمدينة مونشنجلادباخ الألمانية، وانضم إلى برشلونة عام 2014، وشارك بقميص الفريق الكتالوني في 423 مباراة رسمية بمختلف البطولات، مسجّلًا اسمه كأحد أبرز حراس المرمى في تاريخ النادي الحديث.

وكشفت تقارير صحفية ألمانية وإسبانية أن الحارس الدولي فضّل خيار الإعارة داخل إسبانيا ليبقى قريبًا من عائلته، وذلك بناءً على توصية من الاتحاد الألماني لكرة القدم، للحفاظ على جاهزيته الفنية وضمان فرص المشاركة مع منتخب ألمانيا في بطولة كأس العالم 2026.

ويُعد تير شتيجن من أبرز حراس برشلونة خلال العقد الأخير، وأسهم في تحقيق العديد من الألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا، و6 ألقاب للدوري الإسباني، و6 بطولات لكأس ملك إسبانيا، إلى جانب الفوز بكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

جيرونا تير شتيجن برشلونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026 على بوابة التعليم الأساسي

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس .. المدارس تعلن ظهورها

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ «صدى البلد» موعد التعديل الوزاري المقبل

الهواتف المحمولة

يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج

حالة الطقس في مصر

حالة الطقس.. تكاثر السحب الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

مدرب السنغال

الاتحاد الأفريقي يوقف مدرب السنغال.. تفاصيل

حالة الطقس

تحذير من الأرصاد: الأمطار تضرب 17 محافظة غداً وتصل إلى القاهرة

ريهام عاصم

ما سبب موتها؟ القصة الكاملة لوفاة الستايلست ريهام عاصم

ترشيحاتنا

جانب من الملتقى

القومي للمرأة يشارك في ملتقى «وافدات الأزهر.. شموس مضيئة»

صدى البلد

تأجيل انتخابات رابطة محرري الشئون الخارجية بنقابة الصحفيين حتى 27 يناير لعدم اكتمال النصاب

إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب

رئيس الوزراء: الاستثمار في الإنسان هو الأهم والأبقى

بالصور

أسهل الطرق لتحضير وصفة الكشكة الخضرا في البيت

طريقة تحضير الكشكة الخضرا في البيت
طريقة تحضير الكشكة الخضرا في البيت
طريقة تحضير الكشكة الخضرا في البيت

بالأحمر الجذاب .. مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة أنثوية لافتة في عيد ميلادها

إطلالة مي عز الدين في عيد ميلادها
إطلالة مي عز الدين في عيد ميلادها
إطلالة مي عز الدين في عيد ميلادها

شوربات مريحة لمرضى القولون والمعدة غنية بالعناصر وسهلة الامتصاص

أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة
أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة
أفضل الشوربات لمرضى القولون والمعدة

أعراض فقر الدم الأنيميا وأنواعها المختلفة.. ومتى تستشير الطبيب؟

فقر الدم
فقر الدم
فقر الدم

فيديو

لقاء الخميسي وعبدالمنصف

صورة تحسم الجدل .. حقيقة انفصال لقاء الخميسي وأوسا

برق وأمطار

خلال ساعات.. تحذيرات من تقلبات جوية تضرب المحافظات| تفاصيل

محمد سعد

محمد سعد لا يعرف أين تؤدى العمرة؟ فيديو قصير يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد