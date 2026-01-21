أرسنال يسحق إنتر ميلان 3-1ويُواصل صدارة دوري أبطال أوروبا

حقق فريق أرسنال الإنجليزي فوزًا كبيرًا على مضيفه إنتر ميلان الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب “جوزيبي مياتزا”، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأسفر الشوط الأول عن تقدم أرسنال بهدفين مقابل هدف، حيث افتتح غابرييل جيسوس التسجيل في الدقيقة العاشرة، قبل أن يعادل سوتشيتش النتيجة لصالح إنتر ميلان بتسديدة صاروخية في الدقيقة 18. وعاد جيسوس لإحراز هدفه الشخصي الثاني وللفريق في الدقيقة 31، لينتهي الشوط بتقدم أرسنال 2-1.

وفي الشوط الثاني، أضاف جيوكريس الهدف الثالث لأرسنال في الدقيقة 84، ليضمن للفريق الإنجليزي الفوز النهائي 3-1 على أصحاب الأرض.

وجاء تشكيل إنتر ميلان في المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: أكانجي، أتشيربي، باستوني

خط الوسط: باريلا، زيلينيسكي، ديماركو، سوتشيتش

خط الهجوم: لويس هنريكي، ماركوس تورام، لاوتارو مارتينيز

في المقابل، دخل أرسنال اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: تيمبر، ساليبا، موسكيرا، لويس-سكيلي

خط الوسط: ميرينو، زوبيميندي، إيزي

خط الهجوم: بوكايو ساكا، لياندرو تروسارد، غابرييل جيسوس

وضمت قائمة بدلاء أرسنال كلًا من: أريزابالاجا، سيتفورد، بن وايت، جابرييل، نورجارد، ديكلان رايس، نوانيري، مارتن أوديجارد، مارتينيلي، مادويكي، جيوكيريس، كاي هافيرتز.

بهذا الفوز، تصدر أرسنال جدول ترتيب مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا برصيد 21 نقطة، جمعها من سبعة انتصارات متتالية، فيما تراجع إنتر ميلان إلى المركز التاسع برصيد 12 نقطة.

وتحمل المواجهة طابعًا تاريخيًا، إذ سبق أن التقى الفريقان في دوري الأبطال موسم 2003-2004، حيث فاز إنتر 3-0 في لندن، ورد أرسنال بفوز ساحق 5-1 في ميلانو، كما شهد ملعب “جوزيبي مياتزا” تسجيل هنريك مخيتاريان، لاعب وسط إنتر الحالي، أول أهدافه مع أرسنال عام 2018.