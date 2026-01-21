قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دراسة تكشف العلاقة بين بعض الأطعمة والتوحّد .. السر في الجهاز المناعي
هاتولي زجاجة مياه من الحنفية.. محافظ بورسعيد يتحقق من شكوى سكان «سلام مصر» | فيديو
«مؤلف ومخرج وحرامي».. الفنان إبرام سمير يكشف عن شخصيته ورسالة فيلمه الجديد
دروجبا: مصطفى شوبير «حارس مميز».. والأفضل مشاركة «الشناوي» أساسيًا هذا الموسم
دروجبا : مرموش الأفضل في أمم أفريقيا .. والهجوم على محمد صلاح غير مُبرّر
5 أعمال قبل النوم في ثاني ليلة من شعبان .. أوصى بها رسول الله
مصطفى الفقي: ترامب يشعر بشيء من الامتنان لمصر لدورها في وقف إطلاق النار بغزة | فيديو
نقل الموظف إلى وظيفة أخرى في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية
السفينة السابعة.. الجيش الأمريكي يستولي على ناقلة نفط في البحر الكاريبي
موعد صيام الأيام البيض في شهر شعبان.. لا تفوّت سنة النبي
ملخص وأهداف فوز «أياكس» على «فياريال» بهدف في الوقت القاتل بدوري أبطال أوروبا|فيديو
القبض على السائق المُتسبب في حادث مصرع فتاة بالمنيا
رياضة

ملخص وأهداف فوز «أياكس» على «فياريال» بهدف في الوقت القاتل بدوري أبطال أوروبا|فيديو

محمد سمير

حقق فريق أياكس أمستردام الهولندي فوزًا مثيرًا خارج أرضه على مضيفه فياريال الإسباني بنتيجة 2-1، في مباراة شهدت إثارة حتى اللحظات الأخيرة من مواجهات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مساء الثلاثاء.

وجاء هدف الفوز الحاسم عن طريق البديل أوليفر إدفاردسن في الدقيقة 90، بعدما تلقى تمريرة عرضية متقنة من الظهير أنتون جايل ليسدد كرة قوية من مسافة قريبة، مانحًا فريقه ثلاث نقاط ثمينة في رحلة المحافظة على آماله للتأهل إلى الدور التالي للبطولة.

ويعد هذا الفوز الثاني على التوالي لأياكس بعد بدايته الصعبة في مرحلة المجموعات، حيث تكبد الفريق الهولندي الهزيمة في أول خمس مباريات، ليصبح لديه فرصة للاستمرار ضمن أفضل 24 فريقًا قبل مواجهته المقبلة مع أولمبياكوس اليوناني على أرضه.

في المقابل، ودع فياريال البطولة رسميًا بعد أن اكتفى بنقطة واحدة من مبارياته الست، محتلاً بذلك المركز قبل الأخير في المجموعة. ويعكس هذا الأداء المتواضع للفريق الإسباني في دوري الأبطال تناقضًا واضحًا مع نتائجه في الدوري المحلي، حيث يحتل الفريق المركز الثالث، ما يجعل مشواره القاري مخيبًا للآمال مقارنة بمستواه في إسبانيا.

وجاءت بداية المباراة بتقدم أصحاب الأرض بهدف رائع من تاني أولواسيي في الدقيقة 49، بعد تسديدة مباشرة مذهلة أسكنت شباك أياكس، لكن الفريق الهولندي سرعان ما استعاد توازنه في الدقيقة 61 بفضل ركلة حرة متقنة نفذها أوسكار جلوخ، ليعادل النتيجة.

واستمر الضغط الهولندي حتى الدقيقة الأخيرة، عندما جاء هدف إدفاردسن ليقلب النتيجة لصالح أياكس ويمنحه الفوز الغالي، وسط فرحة كبيرة من الجماهير والدفاع عن أمل الفريق في المنافسة على بطاقة التأهل في المجموعة.

بهذا الانتصار، يثبت أياكس قدرته على العودة بعد بدايته الصعبة، بينما يغادر فياريال البطولة بخيبة أمل كبيرة، مع استمرار التركيز على المنافسات المحلية في الدوري الإسباني.

