أزمة الدراويش تشتعل.. اللاعبون يرفضون خوض المران والجهاز الفني للإسماعيلي يقترب من الرحيل

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن هناك أزمة داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلى خلال الفترة الحالية وقبل أيام قليلة من عودة الدوري الممتاز، ويخوض الإسماعيلي، مباراته المقبلة في الدوري الممتاز أمام فريق المقاولون العرب الخميس المقبل.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور إن اللاعبين رفضوا خوض التدريبات قبل مباراة المقاولون العرب المقبلة، بسبب عدم حصولهم على المستحقات، مؤكدًا أن النادي حتى الآن لم يستطع توفير أي أموال للاعبين والفريق،وتابع، الجهاز الفني للفريق بقيادة ميلود حمدي اقترب من الرحيل، حيث طلب الجهاز من مجلس إدارة النادي الرحيل عن تدريب الدراويش، ولكن المجلس تمسك ببقاء الجهاز حتى مباراة المقاولون العرب.

وأكد “الغندور”، من الوارد أن يرحل الجهاز الفني عن الفريق بعد مباراة المقاولون العرب، حيث أن ميلود حمدي منح مجلس الإدارة مهلة حتى الانتقالات الجارية، حتى يتمنكوا من إنهاء أزمة القيد ولكن المجلس فشل في حلها حتى الآن.