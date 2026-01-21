قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرنسا تطلب إجراء مناورة عسكرية للناتو في جرينلاند وتؤكد استعدادها للمشاركة
هل برد الشتاء يصيب الجهاز التنفسي فقط؟.. جمال شعبان يعلن مفاجأة
تفعيل خدمة سداد قيمة كتب المدارس التجريبية بالرقم القومي للطالب بجهات التحصيل
عمرو محمود ياسين يحسم الجدل بشأن تشابه «وننسى اللي كان» مع حياة شيرين عبد الوهاب l خاص
مبابي يعادل الرقم القياسي الأسطوري لكريستيانو رونالدو
ترامب يغادر إلى منتدى دافوس مجددا بعد أن استقل طائرة جديدة
رئيس الوزراء يفتتح الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
نتنياهو يعلن استجابته لطلب ترامب بالانضمام لمجلس السلام
ترامب السبب.. وول ستريت تسجل أكبر خسارة يومية في ثلاثة أشهر
تفوقت على المغرب وجنوب أفريقيا.. مصر تتصدر الطفرة السياحية في القارة السمراء
تحرك شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية رقم 121 من مصر إلى غزة
دافوس يفتح ملفات الشرق الأوسط الكبرى.. الرئيس السيسي وترامب على طاولة غزة والنيل والشراكة الاستراتيجية | خبير يعلّق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور: لا علاقة بين صفقة ناصر ماهر وعودة بنتايج للزمالك

بنتايج
بنتايج
يمنى عبد الظاهر

نفى الإعلامي خالد الغندور وجود أي ارتباط بين صفقة انتقال ناصر ماهر، لاعب الزمالك السابق، إلى نادي بيراميدز، وبين موقف اللاعب المغربي محمود بنتايج من العودة أو الانتظام في تدريبات القلعة البيضاء، مؤكدًا أن ما يتم تداوله في هذا الشأن غير صحيح.

وأوضح الغندور خلال برنامجه «ستاد المحور» أن بنتايج حصل على كامل مستحقاته المالية المتأخرة، وبالتالي فإن أموال بيع ناصر ماهر لا تمت بصلة لعودته أو انتظامه في التدريبات


واختتم الغندور حديثه قائلًا: إن بنتايج لا يمتلك أي سند قانوني يتيح له فسخ تعاقده مع نادي الزمالك، خاصة أن موعد استحقاق مستحقاته المقبلة لم يحِن بعد.
 

الزمالك صفقة انتقال ناصر ماهر المغربي محمود بنتايج فسخ تعاقده مع نادي مستحقاته المقبلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس .. المدارس تعلن ظهورها

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ «صدى البلد» موعد التعديل الوزاري المقبل

حالة الطقس

تحذير من الأرصاد: الأمطار تضرب 17 محافظة غداً وتصل إلى القاهرة

السنغال

مفاجأة .. هل يُسحب لقب أمم أفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب؟

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس ومدته .. تفاصيل رسمية الآن

مشغولات ذهبية

قفزات جديدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

الذهب

«الذهب يشتعل عالميًا».. خبير يحذر من تقلبات حادة ويتوقع قفزة تاريخية مع قرارات الفيدرالي

تطبيق إنستاباي

إنستاباي يتيح تلك الميزة للتسهيل على العملاء

ترشيحاتنا

أرشيفية

حدث غير مسبوق في إثيوبيا.. سيدة ترزق بمولودها الأول تبلغ 76 عاما

الرئيس السوري أحمد الشرع،

السوداني يؤكد للشرع حرص العراق على حفظ أمن سوريا واستقرارها

أرشيفية

حصن ترامب الخفي.. واشنطن تشيد ملجأ نوويا فائق السرية تحت البيت الأبيض

بالصور

تفسير حلم الأطفال.. وعلاقته بالخوف الداخلي ومراحل الشفاء النفسي

تفسير حلم الأطفال.. براءة ومخاوف داخلية ومرحلة شفاء نفسى
تفسير حلم الأطفال.. براءة ومخاوف داخلية ومرحلة شفاء نفسى
تفسير حلم الأطفال.. براءة ومخاوف داخلية ومرحلة شفاء نفسى

طريقة عمل صينية دجاج بالسماق في الفرن

طريقة عمل صينية الدجاج بالسماق
طريقة عمل صينية الدجاج بالسماق
طريقة عمل صينية الدجاج بالسماق

اكتشاف خصائص مُضادة للسرطان في مُسكّن شائع الاستعمال .. تعرّف عليه

كيف يعمل الإيبوبروفين داخل الجسم؟
كيف يعمل الإيبوبروفين داخل الجسم؟
كيف يعمل الإيبوبروفين داخل الجسم؟

طريقة تحضير وصفة الكوسا بصوص الكريمة الشهية

طريقة عمل الكوسا بصوص الكريمة
طريقة عمل الكوسا بصوص الكريمة
طريقة عمل الكوسا بصوص الكريمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد