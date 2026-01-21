خالد الغندور: لا علاقة بين صفقة ناصر ماهر وعودة بنتايج للزمالك

نفى الإعلامي خالد الغندور وجود أي ارتباط بين صفقة انتقال ناصر ماهر، لاعب الزمالك السابق، إلى نادي بيراميدز، وبين موقف اللاعب المغربي محمود بنتايج من العودة أو الانتظام في تدريبات القلعة البيضاء، مؤكدًا أن ما يتم تداوله في هذا الشأن غير صحيح.

وأوضح الغندور خلال برنامجه «ستاد المحور» أن بنتايج حصل على كامل مستحقاته المالية المتأخرة، وبالتالي فإن أموال بيع ناصر ماهر لا تمت بصلة لعودته أو انتظامه في التدريبات



واختتم الغندور حديثه قائلًا: إن بنتايج لا يمتلك أي سند قانوني يتيح له فسخ تعاقده مع نادي الزمالك، خاصة أن موعد استحقاق مستحقاته المقبلة لم يحِن بعد.

