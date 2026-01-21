تفاصيل صفقة انتقال ناصر ماهر من الزمالك إلى بيراميدز | فيديو

أعلن الإعلامي محمد طارق، انتقال ناصر ماهر إلى صفوف نادي بيراميدز بعقد يمتد لمدة 4 مواسم ونصف، في صفقة انتقال نهائي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



وأوضح أضا عبر برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة صدى البلد، أن قيمة الصفقة بلغت 65 مليون جنيه، يحصل نادي الزمالك بموجبها على 50 مليون جنيه نقدًا، إلى جانب 15 مليون جنيه تمثل مستحقات متأخرة لبيراميدز لدى الزمالك، تنازل عنها النادي السماوي ضمن بنود الصفقة، في إطار الاتفاق بين الطرفين.

وأشار إلى أن ناصر ماهر تنازل عن 80% من مستحقاته المالية لدى نادي الزمالك لإتمام الانتقال، علما بأن اللاعب خاض بقميص القلعة البيضاء 62 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 4 آخرين.

