بعد فسخ العقد.. البطاقة الدولية المؤقتة أزمة جديدة بين الزمالك وبنتايج

دخل نادي الزمالك في أزمة جديدة مع محمود بنتايج لاعب الفريق على خلفيةفسخ اللاعب عقده من طرف واحد والرحيل.

ويرى الزمالك نفسه في موقف قوي أمام بنتايج في أزمة فسخ عقده والرحيل عن النادي من طرف واحد.

وظهرت أزمة جديدة بين الزمالك وبنتايج حيث يخشى الأبيض من تصريحات وكيل المغربي عن دراسة عدة عروض في الوقت الحالي.

ويستطيع بنتايج اللجوء لـ الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لاستخراج بطاقة دولية مؤقته لينضم لأي فريق جديد.

تدخل رئيس الزمالك

يأتى ذلك وسط تدخل ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق لحل أزمة محمود بنتايج لاعب الفارس الأبيض بعد محاولات اللاعب لفسخ عقده والرحيل مجانا.

وتواصل رئيس الزمالك الأسبق مع المقربين من بنتايج وعرض حل الأزمة المالية مع النادي للاستمرار مع الفريق وعدم الرحيل في ظل الحاجه لخدماته.

وقد تشهد الساعات المقبلة بوادر لحل أزمة الزمالك مع بنتايج وعودته من جديد للفريق للمشاركة في المباريات وفق تأكيدات راديو أون سبورت

ويستعد الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام النادي المصري البورسعيدي يوم 25 يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية، وسط غموض يحيط بموقف عدد من اللاعبين المصابين.