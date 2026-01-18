خوان بيزيرا ينشر صورة جديدة عبر إنستجرام.. شاهد

شارك نجم الزمالك خوان بيزيرا صورة جديدة له، عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

خوان بيزيرا

وظهر خوان بيزيرا في الصورة من داخل التتش، أثناء مباراته الأخيرة مع القلعة البيضاء، وهو يشاور علي السماء .

وكان قد كشف الإعلامي أحمد حسن، عن عرض جديد يطرق أبواب نادي الزمالك لضم اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: "نادي ليبي كبير مهتم بالحصول على خدمات البرازيلي بيزيرا لاعب الزمالك".

ونشر البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الزمالك، عبر حسابه على إنستجرام، رسالة دعم خاصة لأحد المشجعين الذي حضر مباراة الزمالك والمصري وحيدًا في المدرجات، وسط الطقس البارد. وكتب بيزيرا في الاستوري: "المكسب بدعمك، شكراً"، في لفتة إنسانية نالت إعجاب الجماهير وأبرزت تقدير اللاعب لمساندة عشاق الفريق مهما كانت الظروف.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا معنويًا على حساب المصري البورسعيدي، في ختام مشواره بدور المجموعات من بطولة كأس الرابطة المصرية.

والتقى الزمالك مع المصري البورسعيدي في الجولة السابعة من منافسات دور المجموعات، ضمن مباريات المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا حرس الحدود وسموحة والاتحاد السكندري وزد إف سي وكهرباء الإسماعيلية.