كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير عن إنشاء مستشفى ساديو ماني بتكلفة وصلت إلى 500 ألف دولار لخدمة أبناء مجتمعه وتقديم العلاج المجاني لهم.

ساديو ماني

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"ساديو ماني.. خطوة إنسانية جديدة

تم الانتهاء مؤخرًا من إنشاء مستشفى ساديو ماني بتكلفة وصلت إلى 500 ألف دولار، ليبدأ في خدمة أبناء مجتمعه وتقديم العلاج المجاني لهم، في لفتة إنسانية تعكس المعنى الحقيقي للنجاح والنجومية ".

وتابع :"ولم تتوقف مساهماته عند ذلك، إذ يواصل دعم أهالي مدينته من خلال مساعدات شهرية تُقدَّم للأسر، إلى جانب توفير منح دراسية للطلاب، وتحمل تكاليف الكهرباء والإنترنت مجانًا لسكان المدينة".

وكان قد علق مدرب منتخب السنغال بابي ثياو علي قرار ساديو ماني نجم أسود التيرانجا بـ الإعتزال اللعب دوليا وأنها آخر كأس أمم إفريقيا مشارك بها.

قال مدرب منتخب السنغال عبر المؤتمر الصحفي :

عندما يكون اسمك ساديو ماني، يصبح القرار خارجًا عن إرادتك. لقد اتخذ قراره في لحظة انفعال و حماس . لكن البلاد لا توافق على ذلك، وأنا بالتأكيد لا أوافق. نريد بقاءه لأطول فترة ممكنة. إنه يمثل أفريقيا والعالم.

تابع مدرب السنغال: نحن بحاجة إلى شخص مثله في هذه الحياة. تواضعه، تربيته، الطريقة التي يبذل بها كل ما في وسعه من أجل السنغال. في عام 2022، ضحى بحياته من أجل الفوز بالكأس.

واصل مدرب السنغال: أفضل عدم الحديث عن التحكيم لإن الأخطاء واردة .. أحيانًا يجب تقبّل أخطاء التحكيم . لاعبي فريقي جاهزون ومركزون على أرض الملعب ونحن مستعدون ذهنيًا لذلك .

واختتم مدرب السنغال حديثه قائلا: مهما حدث، سنلعب مباراتنا، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل قميصنا ، ونأمل في النهاية أن نعيد الكأس إلى داكار بإذن الله.