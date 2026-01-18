قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لتطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر
برلمانية: إطلاق بوابة إفريقيا الدوائية خطوة لدعم الاقتصاد الوطني
الرئيس السيسي يتابع مؤشرات تعافي قناة السويس.. وعودة تدريجية لسفن الحاويات العملاقة
قبل ليلة الختام.. نيجيريا الأكثر وقوفا على منصات التتويج.. ومصر تواصل العناد مع ركلات الترجيح وتتساوى مع أفيال كوت ديفوار
مع اقتراب رمضان 2026.. تعرف على أسعار الياميش في الأسواق
حتى لا يرحل .. ممدوح عباس يتدخل لحل أزمة بنتايج مع الزمالك
ياسمين فؤاد تفوز بجائزة نوبل للاستدامة لعام 2025
الترويج السياحي والربط الجوي محور لقاء شريف فتحي ووزير خارجية البوسنة
ديارنا.. حدائق العاصمة تواصل البناء بخطى ثابتة نحو تحقيق طفرة حضارية متكاملة.. صور
بعد واقعة العربي بالمنوفية.. استبعاد رئيس اللجنة وتحويل واضع الامتحان للشئون القانونية
الأنوثة والجرأة في فستان أحمر.. آية سماحة تتألق بحفل joy awards | شاهد
رئيس مجلس الشيوخ يحيل مشروع قانون المستشفيات الجامعية للجنة التعليم
رياضة

إنشاء مستشفى ساديو ماني بتكلفة وصلت إلى 500 ألف دولار

ساديو ماني
ساديو ماني
باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير عن إنشاء مستشفى ساديو ماني بتكلفة وصلت إلى 500 ألف دولار لخدمة أبناء مجتمعه وتقديم العلاج المجاني لهم.

ساديو ماني 

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"ساديو ماني.. خطوة إنسانية جديدة 

تم الانتهاء مؤخرًا من إنشاء مستشفى ساديو ماني بتكلفة وصلت إلى 500 ألف دولار، ليبدأ في خدمة أبناء مجتمعه وتقديم العلاج المجاني لهم، في لفتة إنسانية تعكس المعنى الحقيقي للنجاح والنجومية ".

وتابع :"ولم تتوقف مساهماته عند ذلك، إذ يواصل دعم أهالي مدينته من خلال مساعدات شهرية تُقدَّم للأسر، إلى جانب توفير منح دراسية للطلاب، وتحمل تكاليف الكهرباء والإنترنت مجانًا لسكان المدينة".

وكان قد علق مدرب منتخب السنغال بابي ثياو  علي قرار ساديو ماني نجم أسود التيرانجا بـ الإعتزال اللعب دوليا وأنها آخر كأس أمم إفريقيا مشارك بها.

قال مدرب منتخب السنغال عبر المؤتمر الصحفي :

عندما يكون اسمك ساديو ماني، يصبح القرار خارجًا عن إرادتك. لقد اتخذ قراره في لحظة انفعال و حماس . لكن البلاد لا توافق على ذلك، وأنا بالتأكيد لا أوافق. نريد بقاءه لأطول فترة ممكنة. إنه يمثل أفريقيا والعالم.

تابع مدرب السنغال: نحن بحاجة إلى شخص مثله في هذه الحياة. تواضعه، تربيته، الطريقة التي يبذل بها كل ما في وسعه من أجل السنغال. في عام 2022، ضحى بحياته من أجل الفوز بالكأس.

واصل مدرب السنغال: أفضل عدم الحديث عن التحكيم لإن الأخطاء واردة .. أحيانًا يجب تقبّل أخطاء التحكيم . لاعبي فريقي جاهزون ومركزون على أرض الملعب ونحن مستعدون ذهنيًا لذلك .

واختتم مدرب السنغال حديثه قائلا: مهما حدث، سنلعب مباراتنا، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل قميصنا ، ونأمل في النهاية أن نعيد الكأس إلى داكار بإذن الله.

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

