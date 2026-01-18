قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس هيئة الرعاية الصحية: مبادرات موسّعة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والأورام
ارتفاع أسعار الذهب 325 جنيهًا منذ بداية العام في السوق المحلية
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لتطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر
برلمانية: إطلاق بوابة إفريقيا الدوائية خطوة لدعم الاقتصاد الوطني
الرئيس السيسي يتابع مؤشرات تعافي قناة السويس.. وعودة تدريجية لسفن الحاويات العملاقة
قبل ليلة الختام.. نيجيريا الأكثر وقوفا على منصات التتويج.. ومصر تواصل العناد مع ركلات الترجيح وتتساوى مع أفيال كوت ديفوار
مع اقتراب رمضان 2026.. تعرف على أسعار الياميش في الأسواق
حتى لا يرحل .. ممدوح عباس يتدخل لحل أزمة بنتايج مع الزمالك
ياسمين فؤاد تفوز بجائزة نوبل للاستدامة لعام 2025
الترويج السياحي والربط الجوي محور لقاء شريف فتحي ووزير خارجية البوسنة
ديارنا.. حدائق العاصمة تواصل البناء بخطى ثابتة نحو تحقيق طفرة حضارية متكاملة.. صور
بعد واقعة العربي بالمنوفية.. استبعاد رئيس اللجنة وتحويل واضع الامتحان للشئون القانونية
عنده شخصية في الملعب.. شهادة مثيرة من الأب أحمد شوبير في حق نجله حارس المنتخب

مصطفي شوبير
مصطفي شوبير
باسنتي ناجي

أشاد الإعلامى أحمد شوبير بـ مصطفى شوبير حارس مرمى المنتخب المصري لـ تقديمه مباراة قوية فى مواجهة منتخب مصر أمام نيجيريا في بطولة كأس أمم إفريقيا رغم خسارة المنتخب.

مصطفي شوبير

وقال شوبير فى تصريحات إذاعيه صباح اليوم:"مصطفي شوبير كل ما بياخد فرصة بيثبت أنه حارس جيد وعنده شخصية فى الملعب".

وتابع شوبير :"  مصطفى شوبير تصدى لكرات قوية وقدم مستوى جيدا فى هذه المباراة، مشيرا إلى أنه كان يغضب من عدم منحه الفرصة".

نجح منتخب نيجيريا في حسم المركز الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية في بطولة أمم إفريقيا بعد التغلب على منتخب مصر 4-2 بركلات الترجيح في اللقاء الذي أقيم على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء لتحديد المركز الثالث فى بطولة أمم أفريقيا 2025. 

ويواصل منتخب مصر سلسلة سوء الحظ في ركلات الترجيح التي داهمتهم على مدار الفترة الماضية.

وخسر منتخب مصر في أخر 4 ركلات ترجيح لعبها أمام السنغال في نهائي أمم أفريقيا 2021 وأمام السنغال في مباراة الملحق المؤهل لكأس العالم 2022 

تكررت ركلات الترجيح في دور الـ 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2024 وحينها خسر الفراعنة أيضا قبل خسارة البرونزية أمام نيجيريا.

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، احترامه الكامل للجماهير المغربية، عقب مباراة نيجيريا، قائلا:"تشجيع أي جمهور لأي منتخب هو أمر طبيعي ولا يمثل أي أزمة.

وأضاف حسام حسن في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: «كل واحد حر يشجع اللي هو عايزه، كلنا في مصر كنا بنشجع المغرب، وأنا كنت موجود في قطر وفرحتنا كانت كبيرة باللي حققوه .

وأوضح المدير الفني لمنتخب مصر انه تربطه علاقته جيدة مع وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، قائلًا: «بتجمعني علاقة طيبة مع وليد الركراكي ومازالت، وسعيد إنه مدرب وطني وقدر يوصل لنص نهائي كأس العالم».

وشدد حسام حسن على أنه لا يحمل أي ضيق تجاه تشجيع الجماهير المغربية لمنتخب نيجيريا، قائلاً : معنديش مشكلة خالص، وكل الاحترام لأي حد.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

يخوض منتخب مصر مباراته القادمة أمام السعودية وديا فى الدوحة يوم 26 مارس المقبل، فى إطار الاستعداد لبطولة كأس العالم 2026.

مصطفي شوبير شوبير الاهلي الزمالك

