مستأجري الإيجار القديم.. 3 شروط تحسم أحقية السكن البديل
البساطة والجرأة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards
وزير قطاع الأعمال: الانفتاح على الشراكة مع القطاع الخاص لتعميق التصنيع المحلي
نصب إلكترونى.. سقوط عصابة استولت على أموال المواطنين بزعم توزيع أرباح مالية
خرج من المطار واختفى .. الداخلية تكشف تفاصيل اختطاف شخص أجنبي
لحماية أكثر من 22 مليون نخلة .. «الزراعة»: جهود مكثفة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء
عملها كشف عذرية وموتها من الجوع.. خال فتاة قنا يكشف كواليس صادمـ ـة عن مقـ ـتلها: أبوها عـ ـذبها 4 شهور
في جنازة مهيبة.. تشييع جثامين الأشقاء الخمسة ضحايا تسرب الغاز ببنها
الوادي الجديد تستعد لتنفيذ أكبر محطة توليد كهرباء من الرياح و الشمس
تأجيل قضية عروس المنوفية إلى 15 فبراير لحضور المتهم
أبلغت عن الديلر.. تفاصيل ضبط أجنبية بحوزتها مخدرات بـ3 ملايين جنيه بمطار القاهرة
شوبير: الوضع المالي للزمالك بالغ الصعوبة ويحتاج لحل عاجل

كشف الإعلامي أحمد شوبير عبر إذاعة «أون سبورت إف إم» عن آخر تطورات القضايا الدولية المتعلقة بنادي الزمالك.

وأشار إلى أن الوضع أصبح معقدًا للغاية خلال آخر 48 ساعة بعد صدور الحكم النهائي في قضية اللاعب السنغالي إبراهيم نداي، والذي بلغت قيمته 1.7 مليون دولار، ليغلق الملف نهائيًا.

وأوضح شوبير أن القضية التاسعة التي تلقاها الزمالك مؤخرًا كانت ضد نادي نهضة الزمامرة المغربي، بمبلغ 250 ألف دولار، وهي مستحقات صفقة اللاعب صلاح مصدق. وأضاف أن حكم قضية نداي ساهم في زيادة تعقيد الأزمة، رغم أن تفعيل القرار لن يتم قبل مرور 45 يومًا من تاريخ صدوره.

وأكد شوبير أن ما يقلق جماهير الزمالك هو استمرار وجود قضايا أخرى لم تُحسم بعد، مثل:

ملف اللاعب ميشالاك،

مستحقات اللاعب زيزو التي لم يُحدد رقمها النهائي بعد،

مستحقات اللاعب الفلسطيني عمر فرج وناديه،

مستحقات النادي المنستيري التونسي في صفقة الجفالي.

كما أشار شوبير إلى أن هناك مستحقات أخرى مرتبطة بـ:

انتقال اللاعب معالي وناديه،

مستحقات صلاح مصدق نفسه،

مستحقات النادي الأوكراني في صفقة بيزييرا،

ملف اللاعب بنتايك في حال عدم التوصل إلى حل ودي.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن الوضع المالي للزمالك حاليًا شديد الصعوبة ويحتاج لإجراءات عاجلة لتفادي تفاقم الأزمة.

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

وزارة التضامن الإجتماعي

رجل أعمال يعتدي على أيتام بمصر الجديدة.. مدير الرعاية المؤسسية بوزارة التضامن يروي التفاصيل

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

الزمالك

الزمالك يضع شرطًا للتخلي عن لاعبيه في يناير .. تعرّف عليه

الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن "ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة

الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

مصطفي محمد

ناقد رياضي يكشف مفاجأة بشأن أرقام مصطفي محمد .. تفاصيل

احتفال غير متوقع ..رقص داخل منزل أيمن يونس بعد خسارة منتخب مصر امام نيجيريا

احتفال غير مُتوقع.. رقص داخل منزل أيمن يونس بعد خسارة منتخب مصر أمام نيجيريا | شاهد

منتخب مصر

إعلامي: إطلاق صافرات الاستهجان خلال النشيد الوطني المصري في مباراة نيجيريا «خط أحمر»

صورة ارشيفية

خبير: حد الإعفاء من الضريبة العقارية لا يتماشى مع الواقع الاقتصادي

أرشيفية

وزير الخارجية يدعو لتسريع استقدام العمالة الموسمية إلى اليونان

أرشيفية

بعد تريند الشاي المغلي.. أستاذ أمراض جلدية تحذر من أضرار الحروق

البساطة والجرأة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

مستشفى بلبيس يجري 19 حالة منظار للأطفال والكبار في يوم واحد

بعد وفاة 5 أشقاء.. كيف تتعامل مع انتشار رائحة الغاز وممنوعات تؤدى للموت

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

