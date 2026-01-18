شوبير: الوضع المالي للزمالك بالغ الصعوبة ويحتاج لحل عاجل

كشف الإعلامي أحمد شوبير عبر إذاعة «أون سبورت إف إم» عن آخر تطورات القضايا الدولية المتعلقة بنادي الزمالك.

وأشار إلى أن الوضع أصبح معقدًا للغاية خلال آخر 48 ساعة بعد صدور الحكم النهائي في قضية اللاعب السنغالي إبراهيم نداي، والذي بلغت قيمته 1.7 مليون دولار، ليغلق الملف نهائيًا.

وأوضح شوبير أن القضية التاسعة التي تلقاها الزمالك مؤخرًا كانت ضد نادي نهضة الزمامرة المغربي، بمبلغ 250 ألف دولار، وهي مستحقات صفقة اللاعب صلاح مصدق. وأضاف أن حكم قضية نداي ساهم في زيادة تعقيد الأزمة، رغم أن تفعيل القرار لن يتم قبل مرور 45 يومًا من تاريخ صدوره.

وأكد شوبير أن ما يقلق جماهير الزمالك هو استمرار وجود قضايا أخرى لم تُحسم بعد، مثل:

ملف اللاعب ميشالاك،

مستحقات اللاعب زيزو التي لم يُحدد رقمها النهائي بعد،

مستحقات اللاعب الفلسطيني عمر فرج وناديه،

مستحقات النادي المنستيري التونسي في صفقة الجفالي.

كما أشار شوبير إلى أن هناك مستحقات أخرى مرتبطة بـ:

انتقال اللاعب معالي وناديه،

مستحقات صلاح مصدق نفسه،

مستحقات النادي الأوكراني في صفقة بيزييرا،

ملف اللاعب بنتايك في حال عدم التوصل إلى حل ودي.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن الوضع المالي للزمالك حاليًا شديد الصعوبة ويحتاج لإجراءات عاجلة لتفادي تفاقم الأزمة.